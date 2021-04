Renunció el gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet

Tras la polémica que se desató en Medellín porque presuntamente el recién nombrado gerente de EPM no tendría precisamente los estudios que habría puesto en su hoja de vida, Alejandro Calderón Chatet tomó la decisión de dejar la entidad en la que había sido nombrado el pasado 5 de abril.

Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a través de su cuenta en Twitter, donde publicó la carta donde Calderón Chatet manifiesta su decisión de dejar la entidad luego siete días de su nombramiento.



"Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM", escribió el burgomaestre.



En la carta de renuncia Calderón Chatet indicó que teniendo en cuenta los hechos vividos "en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques en los que he respondido con altura, y reconozco están asociados a altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo".

Así las cosas, Alejandro Calderón se suma los tres gerentes que han sido designados en la organización en16 meses.