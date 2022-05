Sagal: ‘cada vez menos colombianos tendrán acceso a carne de res’

Lo que inició en 2002 siendo un canal de ventas de la planta procesadora de carnes Cialta con la intención de ofrecer carne cruda, se convirtió en un restaurante experto en res madurada, bajo el nombre de Sagal, que no solo le apuesta a una amplia oferta del producto a la parrilla, sino que también generan su propia carne, desde la ganadería hasta el consumo final, en sus mismos restaurantes.



Todo por haber instalado una parrilla en su antiguo local de ventas para que “mientras los clientes compraban la carne, pudieran comer un buen bife de carne a la parrilla”.

Sagal tiene hoy cinco sedes en Bogotá y una en Cajicá, y busca consolidarse como grupo gastronómico.



¿Qué oferta de valor ofrece frente al resto de establecimientos similares?



Sagal es uno de los pocos restaurantes de carne que está integrado verticalmente. A pesar de que llevamos veinte años trabajando con ganaderos aliados, en el 2010 dimos inicio a nuestra propia ganadería, y así cuidamos el producto desde el origen.



Hoy tenemos todo el proceso de trazabilidad: contamos con nuestra propia ganadería, nuestra propia planta de producción y finalizamos el proceso en nuestros restaurantes.



¿Qué beneficios trae para su restaurante y operación contar con su propio ganado?



Tener nuestra propia ganadería nos permite garantizar la calidad del producto desde el campo hasta la mesa. Es importante reconocer que esto implica trabajar en los tres pilares de la sostenibilidad: social, económica y ambiental.



Hoy Sagal genera más de 100 empleos directos y nuestra planta de proceso Cialta cuenta con 380 empleos directos. Económicamente, disminuimos la intervención de terceros en el proceso, buscando una economía de escala.



Mientras, en el campo ambiental trabajamos por mejorar la tierra: sembramos árboles nativos que ayuden a proteger al ganado del sol y el viento, apuntamos a implementar un sistema silvopastoril en nuestras fincas, introducimos bebederos de agua potable para que los animales no contaminen fuentes de agua como ríos o riachuelos, y tenemos una política de cero deforestación.



La carne es uno de los productos que enfrentan incremento en sus costos e incluso escasez por los problemas globales. ¿Tener su propio ganado les ayuda a evitar problemas en esos frentes?



Aunque durante los últimos 10 años hemos trabajado en nuestra propia ganadería, no somos autosuficientes.



Nuestra ganadería cubre el 25% de la demanda que tenemos, y el 75% restante debemos cubrirla con la compra de ganado a proveedores aliados.



Ante eso, tener nuestra ganadería propia nos permite contar con la disponibilidad de la carne, incluso en estos momentos en los que ya se está evidenciando escasez de este producto por el incremento de las exportaciones de ganado en pie.



Mientras países como Argentina y Uruguay venden al exterior carne con valor agregado, Colombia desafortunadamente permite la exportación de ganado en pie, lo que no le genera valor a la industria nacional, pero sí fomenta un deterioro del hato ganadero, pues normalmente los excedentes de producción son los que se exportan, y en Colombia no hay excedentes en la producción ganadera.



Cada vez menos colombianos tendrán acceso a la proteína de carne de res, y veremos una importante disminución en el consumo de carne per cápita.



¿Les afecta la inflación?



No hemos sido ajenos a la alta inflación que estamos viviendo. Siempre ha sido nuestro interés ofrecer productos de alta calidad a precios justos, sin embargo, la carne ha subido considerablemente su valor el último año y medio, y nuestros proveedores se ajustan al precio del mercado En este momento, nuestra fortaleza radica en que tenemos la disponibilidad del producto.



¿Cómo entonces ha hecho su restaurante para tratar de mantener precios, o sí han tenido que trasladar parte de ese mayor valor al consumidor?



La inflación a nivel mundial nos ha afectado a todos. La tasa de cambio del dólar también nos golpea, ya que muchos productos que se requieren para la agroindustria son importados.



Durante el primer trimestre del 2022 hemos trasladado una parte del incremento de precios al consumidor, y otra parte la hemos logrado asumir nosotros.



Trabajamos por mantener nuestros gastos en niveles austeros e impactar de la menor manera posible al consumidor.



También estamos revisando constantemente los precios de las materias primas con los diferentes proveedores, siempre teniendo presente que la calidad de los productos no se puede disminuir, pues creemos firmemente en la importancia de mantener la calidad.



