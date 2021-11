Tecnoglass reporta resultados récord para el tercer trimestre de 2021

Los ingresos totales de Tecnoglass para el tercer trimestre de 2021 aumentaron 26,2%, a US$130,4 millones, en comparación con los US$103,3 millones en el trimestre del año anterior.



Los ingresos en Estados Unidos de US$123,2 millones, que representaron 94,5% de los ingresos totales, crecieron 28,8% en comparación con US$95,7 millones en el trimestre comparable del año anterior, impulsado por un fuerte crecimiento en la actividad residencial y ganancias de participación de mercado.



Los ingresos de Latinoamérica, la mayoría de los cuales están representados por contratos a largo plazo denominados en pesos colombianos pero indexados al dólar estadounidense, disminuyeron ligeramente a US$7,1 millones, en comparación con US$7,6 millones en el trimestre del año anterior.



Las fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera tuvieron un impacto no material en Colombia y en los ingresos totales en el trimestre.



La utilidad bruta del tercer trimestre de 2021 creció 28,7% a US$51,6 millones, lo que representa un margen bruto de 39,6%, en comparación con la utilidad bruta de US$40,1 millones, con margen bruto de 38,8% en el trimestre del año anterior. La mejora de 80 puntos básicos en el margen bruto reflejó principalmente mayores eficiencias operacionales y una mayor combinación de ingresos de la actividad de fabricación frente a la de instalación, a medida que Tecnoglass continúa aumentando el mix de productos residenciales.



Los gastos operacionales fueron de US$21,5 millones en comparación con US$19,9 millones en el trimestre del año anterior, principalmente atribuible a mayores gastos variables relacionados con el transporte terrestre y marítimo, así como a gastos de comisiones. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos operacionales mejoraron a 16,5% frente a 19,3% en el trimestre comparable del año anterior, principalmente atribuible a mayores ventas y mayor apalancamiento operativo en personal, honorarios profesionales y otros gastos fijos.



La utilidad neta fue de US$20,9 millones, o US$0,44 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2021 en comparación con una utilidad neta de US$8,3 millones, o US$0,18 por acción diluida en el trimestre del año anterior, incluyendo una ganancia no monetaria por diferencia en cambio después de impuestos de US$0,2 millones en el tercer trimestre de 2021 y US$3,1 millones de pérdidas en el tercer trimestre de 2020.



Como se reveló anteriormente, estas ganancias y pérdidas no monetarias están relacionadas con la reexpresión contable de activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses frente al peso colombiano como moneda funcional.



La utilidad neta ajustada fue de US$21,6 millones, o US$0,45 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2021 en comparación con un ingreso neto ajustado de US$12,7 millones, o US$0,28 por acción diluida en el trimestre del año anterior. La utilidad neta ajustada excluye el impacto de las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio y otros elementos no recurrentes, junto con el impacto fiscal de los ajustes a tasa estatutaria, para reflejar mejor el desempeño operacional de la compañía.



El ebitda ajustado incrementó 36,1% a US$38,7 millones, o 29,7% del total de las ventas en el tercer trimestre de 2021, en comparación con US$28,5 millones, o 27,5% del total de ingresos en el trimestre del año anterior. La mejora fue impulsada por mayores ventas, un mayor margen bruto y un apalancamiento operativo sobre gastos operacionales.



El ebitda en el tercer trimestre de 2021 incluyó una contribución de US$0,8 millones del 'joint venture' de la compañía con Saint-Gobain, en comparación con US$0,7 millones en el trimestre del año anterior.



La compañía declaró un dividendo trimestral en efectivo de US$0,0275 por acción para el tercer trimestre de 2021, que se pagó el 29 de octubre de 2021 a los accionistas registrados al cierre de la jornada el 30 de septiembre de 2021.



