Retos para ejecutar proyectos sostenibles

Ser una compañía sostenible es una apuesta que está cada vez más presente en las estrategias de las empresas y María Camila Bernal, vicepresidenta de finanzas sostenibles de BNP Paribas, habló con Portafolio sobre los retos de las firmas para ejecutar bien sus proyectos sostenibles.



(Vea: Progreso consciente, nuevo propósito de marca de Grupo Aval).

¿Cuáles son las oportunidades de inversión que tienen las empresas para proyectos sostenibles?



Creemos que hay muchas oportunidades, sin duda en el mercado colombiano el regulador también está generando ese espacio para propiciar ese tipo de inversiones.



¿Con qué temas se están propiciando esos espacios?



Específicamente con la taxonomía verde, en donde se están tratando de homogeneizar las actividades que son consideradas ‘verdes’, es decir, las que tienen un propósito especifico y alineado con otras taxonomías globales como son la europea, donde se miran temas de eficiencia energética, energía renovable y la hidroeléctrica.



También, con proyectos en los que se utilicen tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En esa medida, como está evolucionando el mercado, definitivamente hay muchas oportunidades.



(Vea: Ditar, el aliado de las empresas en su camino hacia la sostenibilidad).



Enmarcado en esos temas, ¿qué casos de éxito han visto?

​

El año pasado, por ejemplo, apoyamos a Empresas Públicas de Medellín (EPM) con una transacción que tiene key performance indicator (KPI), que son metas específicas que también tiene la compañía frente a su estrategia de sostenibilidad.



Nosotros vinculamos el financiamiento a metas específicas que tengan las compañías. Así, hemos estado vinculados a proyectos que tienen que ver con movilidad sostenible, como fue la línea 3 del Metro de Panamá.



En Bogotá, por ejemplo, estuvimos involucrados en un financiamiento para buses eléctricos para el sistema de TransMilenio, lo cuál permite que el transporte masivo y que este se haga emitiendo menos gases de efecto invernadero.

María Camila Bernal Cortesía



¿Qué retos creen que tengan las compañías para ejecutar bien sus proyectos sostenibles?

​

Parte de los retos están en que el tema sigue evolucionando: la regulación, los estándares, etc. Así, los mismos inversionistas financiadores van complementando exigencias.



Otro reto es que todavía puede que muchas empresas no vean el tema sostenible ligado a la estrategia y esto es algo que es parte del proceso mismo de maduración de las organizaciones, porque sin duda hay un vínculo en la estrategia de negocios y la sostenibilidad. Es difícil desvincular el uno del otro y muchas empresas están llegando a hacer ese vinculo, sobre todo por los riesgos de no tenerlo en cuenta.



Y el fenómeno de El Niño es una muestra de esto, porque impacta el clima, puede secar embalses y en un país como Colombia –en el que la matriz energética es hidroeléctrica–, esto afecta los precios de energía y esto impacta a las industrias, el proceso de la economía y a las personas naturales.



(Vea: Alertan sobre sostenibilidad de la pensional del Gobierno).



PORTAFOLIO