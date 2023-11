Cita Petro-‘cacaos’ dejó un aire más optimista

Tras el buen clima de relaciones que quedó en el ambiente luego de la reunión del presidente Gustavo Petro y los líderes de varios de los grupos económicos el pasado martes, la expectativas en el sector empresarial se mantienen en torno a que el Gobierno impulse un plan para sacar adelante la reactivación económica e impulsar la inversión.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, dijo ayer en su cuenta en X que hace bien el Gobierno al tener en cuenta la opinión de empresarios para poder reactivar la economía.



“Es importante crear condiciones de confianza que permitan atraer y generar inversión a nuestro país. Ojalá el Gobierno actúe en consecuencia con esa realidad”, agregó.



Otro fue el pronunciamiento de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes, quien habló de los gremios como voceros de la mayoría de los empresarios.



Reconoció la importancia del encuentro de los ‘cacaos’ con Petro, pero subrayó que “no representan a los más de 2 millones de empresarios que hay en Colombia, empezando porque el 97% del tejido empresarial colombiano son micro, pequeñas y medianas empresas”.



Aseveró que “creemos que reencauchar el llamado acuerdo nacional al cual los gremios acudimos en primera instancia a proponer - con el que no ha pasado nada desde hace meses-, a través de un selecto grupo de empresarios, no es el camino procedente”.

Reunión de Gobierno con reconocidos empresarios





“La verdadera institucionalidad del sector productivo de Colombia está en los gremios”, dijo, al tiempo que reiteró que los gremios mantienen la ‘mano tendida’ para concertar con el Gobierno “un verdadero plan de reactivación de la economía nacional... más allá de conversaciones que no conducen a ningún tipo de decisiones”.



Además de las opiniones de Andi y Fenalco, diversos sectores, incluso el político, recibieron con optimismo, los resultados del diálogo de Petro y los empresarios.



Carlos Enrique Cavelier, líder de Alquería, uno de los asistentes, destacó el trabajo que se hará en cuatro mesas técnicas que permitan llegar a puntos de acción concretos para recuperar la economía.



En Caracol Radio mencionó que entre los temas que se abordarán están la búsqueda de mayor competitividad bancaria y más empoderamiento de la economía popular para lograr productividad. Y destacó el énfasis en los temas de educación y transición energética.



Sobre la ausencia de gremios en la cita, comentó que fue aceptada una invitación del Presidente como ha ocurrido con otros Gobiernos. “Estamos muy orgullosos del trabajo de los gremios, a veces los elementos políticos requieren que se realicen diferentes movidas y puede ser un poco molesto”, manifestó.



El consejero presidencial para el sector empresarial, Juan Fernández, también presentó su balance del encuentro. “En este país cabemos todos. La complementariedad público-privada no solo es una fortaleza, sino también quizá una única posibilidad de ir hacia adelante en un plazo razonable de tiempo para alcanzar todas esas metas que queremos los colombianos. Entonces nosotros, igual como Gobierno, tenemos hoy agradecimiento con el sector privado de haber aceptado esa invitación”, dijo en Blu Radio.



