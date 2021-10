Roberto Alvo, CEO de Latam, nuevo presidente del Comité de Alta

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta) nombró este domingo a Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, como nuevo presidente del Comité Ejecutivo por un período de un año.



La asociación destaca que Alvo es ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un MBA en el International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne, Suiza. Ingresó a Latam Airlines hace 20 años.



“Me complace dar la bienvenida a bordo como presidente del Comité Ejecutivo de Alta a Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, quien se ha venido desempeñando como vicepresidente del Comité desde 2020. Roberto es un líder extraordinario y ha demostrado siempre un gran apoyo a ALTA. Estoy seguro que este vuelo que despega hoy estará lleno de iniciativas positivas para la asociación, la industria y nuestra región, especialmente en las áreas de medioambiente, regulación, tecnología, entre otros”, expresó José Ricardo Botelho, director ejecutivo & CEO de ALTA.



“Me siento muy honrado por el cargo que estoy asumiendo. Los tiempos que estamos viviendo con una pandemia que aún no acaba y un acelerado cambio climático nos demandan responsabilidades importantes. Soy un convencido de que el trabajo colaborativo entre todos los que formamos parte de la industria aeronáutica nos permitirá buscar soluciones que nos lleven a ser más sostenibles en el largo plazo”, dijo a su turno Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines y presidente del Comité Ejecutivo de Alta.



Por otro lado, en la previa del evento, se realizó una reunión entre representantes de Alta, la Asociación de Aerolíneas Africanas (AFRAA), la Asociación de Aerolíneas de Asia Pacífico (AAPA), la Organización de Aerolíneas Árabes (AACO) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde unificaron ideas sobre la imperiosa necesidad de alcanzar la armonización regulatoria, requiriendo reglas claras y uniformes globalmente para el adecuado desarrollo y planificación de su actividad.