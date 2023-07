Rockgotá, la marca que va más allá de las camisetas estampadas

Dicen que la ropa que usamos comunica algún aspecto de nuestra personalidad. Y si las prendas de vestir sirven como un lienzo para contar una historia, Rockgotá busca seguir escribiendo cientos de relatos para que las personas logren conectarse con ellos.



Desde 2015, esta marca bogotana se ha desarrollado bajo este concepto, tomando como referencia la música, el anime, las series y películas para crear una experiencia única a través de sus productos.



Con un catálogo que abarca desde camisetas estampadas hasta sweaters, canguros y accesorios, sus colecciones están pensadas en generar diseños que sirvan como un símbolo de identidad y que van mucho más allá de la nostalgia.



Todo inició con una camiseta



Juan Sebastián Cardenas, también conocido como Juan Piazzolla, es el cofundador y director de marketing de Rockgotá. Tiene 26 años y es un gran amante de la música. Fue precisamente esto último y su gusto por vestir camisetas de bandas lo que sentó las bases para la creación de la marca.



“Más o menos por 2015 yo era un adolescente al que le gustaba mucho usar camisetas de bandas y en su momento no se conseguían. Hoy en día si hay mucha competencia, pero hace diez años, ocho años, yo quería una camiseta de Soda Stereo y conseguirla en Bogotá en esa época era casi imposible”, contó.



En su búsqueda por encontrar la prenda que quería, Piazzolla decidió cambiar de enfoque y se aventuró a probar suerte para ver quién podría hacerle ese diseño. En el trayecto empezó a interesarse por temas de serigrafía, papel, tintas, textiles y todo el proceso que involucra el estampar una camiseta.



El objetivo se logró y el tiempo pasó. Pero, la idea de abrir un negoció se materializó tiempo después cuando su hermana María Angélica se sumó al proyecto.



“Me fui del lugar donde yo estaba trabajando con una liquidación que eran quizás 800 mil pesos y le dije a mi hermana que si le parecía buena idea que ella también pusiera la misma cantidad y montábamos una empresa porque yo había visto que había alguien que tenía una plancha y una impresora y que podíamos hacer camisetas personalizadas”, recordó.



Si bien en un inició ese fue el enfoque de la compañía, el concepto fue evolucionando con el paso de los años hasta llegar a lo que es Rockgotá hoy en día, una marca que diseña desde el amor al ser.



“El amor al ser es pensar que la persona que está usando eso se siente muy identificada con ello y piense como: ‘La persona que diseñó esto se hecho un cabezazo porque me siento el personaje, o ,siento que los colores están perfectos y me representan, o, esto representa un momento de mi infancia muy importante y me siento muy bien usándolo’”, explicó.



Un multiverso de personajes

Los rostros de figuras entrañables como Goku, Reptar, Totoro e incluso el frailejón Ernesto Pérez hacen parte del gran catálogo de personajes que han protagonizado los diseños de la empresa. Pero, ¿cómo se da ese acercamiento para hacer uso de estas imágenes?



Para contextualizar, existe un acuerdo conocido como licencia de marca, con el cual dos firmas pactan el poder emplear determinados recursos en sus productos. En otras palabras, se pagan los derechos para que estos gráficos puedan incluirse en las prendas.



“Digamos que lo que hay que hacer es buscar a las marcas o que te busquen. Presentarse como empresa y pagar por su uso. Ellos después te dan los artes y con esos artes tú empiezas a crear los conceptos. Cada colección que se haga debe tener una aprobación. Es decir, no es como que uno pueda lanzar lo que se le dé la gana, sino que debe pasar por diferentes etapas”, indicó Piazzolla.



Actualmente, Disney, Nickelodeon, Warner Brothers, Studio Ghibli y Pixar son algunas de las licencias con las que cuenta Rockgotá. A futuro, espera sumar a esta lista otras marcas como Sanrio.



El detrás de escena de una colección



Para Rockgotá, la moda es una forma de ver el mundo y de actuar en consecuencia. Por lo que el tener presentes las tendencias, jugar con los colores y revisar de que se esté hablando son elementos esenciales a la hora de idear una nueva colección y generar una experiencia.



Según explica su cofundador, todo empieza desde la investigación de mercado, un proceso en el que se tienen en cuenta factores como las hormas de las piezas, los tonos y el arte conceptual. Además, se evalúan otros aspectos como las colecciones pasadas y los patrones que podrían llegar a funcionar.



A esto le sigue la producción, etapa en la que se analiza qué cosas se pueden hacer y qué no, considerando el costo de los insumos, las unidades a lanzar y los proveedores.



“Mientras está sucediendo todo eso, todas las demás áreas ya tienen el conocimiento de que esa colección viene en camino y se empieza a trabajar alrededor de eso para crear una expectativa que va a ligada con el tema del área creativa y con el área comercial de la empresa” indicó.



Todo este camino para que la ropa se materialice se complementa con una estrategia de promoción tanto en Google como en redes sociales.



Entre sus últimos lanzamientos la marca ha presentado una colección basada en personajes de Nickelodeon de los 90’s y una línea de productos de la película 'Up', de Disney Pixar.



Seguir creando buenas historias

Si hubiese una frase que pudiese definir a la marca, Piazzolla señala que esa sería: “Amamos las buenas historias y amamos lo que creamos”.



Con eso en mente, su cofundador señaló que la empresa va a seguir enfocada en aprender, evolucionar y crecer, para de esta manera continuar desarrollando nuevas ideas que logren conectar con las personas.



“No somos solo una marca de camisetas estampadas, sino que queremos que las personas vivan un Rockgotá para todos los días y nos vean como un estilo de vida. Eso es lo que hemos trabajado más que todo en los últimos cuatro años, en crear un concepto donde las personas se empiecen a sentir identificadas”, explicó Piazzolla



En cuanto a su presencia en el país, la marca cuenta con dos tiendas en Bogotá (una en Galerías y otra en Centro mayor), así como una página web y otros canales de difusión. Además, está en miras de continuar su expansión a nivel nacional y fortalecer su tienda online.



