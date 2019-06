Rockstart anuncia garantía de satisfacción para emprendedores

Uno de los anuncios más importantes en el mundo del emprendimiento este mes lo hizo Rockstart, la aceleradora anunció que, con el objetivo de ofrecer una garantía de satisfacción a los emprendedores a nivel mundial, sus programas de aceleración de startups devolverán el 100% de la inversión a los emprendedores que no queden conformes con sus programas.



“Es un placer para mí anunciar que, para cualquier startup que participe en nuestros programas en el futuro, ofreceremos una garantía de devolución de capital si no están satisfechos con el valor del programa. Esto significa que, si por alguna razón los fundadores de las startups no están satisfechos con nuestro programa de aceleración y así lo indican a lo largo del programa, iniciaremos la transferencia de las acciones que normalmente obtiene Rockstart como parte de los términos del programa ", destacó RuneTheill, ceo de Rockstart.



Con esto, Rockstart se convertirá en la primera aceleradora de origen europeo en ofrecer una garantía de calidad para startups y lo aplicará en todos los futuros programas, comenzando con el programa inaugural de AgriFoody Health en Europa y Web & Mobile en Colombia, los tres tienen actualmente las aplicaciones abiertas.



A través de los programas de alta calidad que ha brindado la aceleradora, su comunidad y experiencia, los emprendedores pueden conocer aún más cómo se mueve este mercado tan cambiante y cómo impactar mediante sus ideas en una economía que hoy en día se mueve al nivel de la tecnología y las herramientas digitales. “Entre 2017 y 2019, Rockstart ha lanzado y ejecutado 10 programas aceleración a nivel global, dos de los cuáles fueron en Colombia. Las startups participantes en estos dos programas han calificado su experiencia en términos de puntaje de satisfacción con un promedio de 9,5 (en una escala de 1 a 10) y puntaje de promotor neto de 99 en promedio, que es igual a "Excelente" según los estándares globales de NPS. Así mismo, las startups crecen cuatro veces sus ventas durante estos programas”, agregó Felipe Santamaría, Fundador de Rockstart Colombia.



Otro punto a tener en cuenta en aras de fortalecer la economía colaborativa, es que, mediante estos programas, Rockstart ha logrado establecer alianzas estratégicas entre emprendimientos y grandes corporaciones con el objetivo de solventar las necesidades que se puedan presentar a lo largo de este proceso para las startups y la creciente necesidad de las compañías de entrar en el mundo del emprendimiento tecnológico. “Mediante los programas personalizados para impulsar la colaboración entre startups y corporaciones, se puede tener un acceso más rápido a la creación conjunta, las asociaciones comerciales y la inversión. A nivel global, hemos ejecutado programas e iniciativas de innovación a nivel global para Maersk, Shell, el Ministerio de Salud holandés, Unilever Latam y muchos otros”, agregó el Fundador de Rockstart Colombia.



CONSOLIDACIÓN Y CAPACITACIÓN, CLAVES PARA EMPRENDER



Uno de los emprendimientos colombianos que se ha beneficiado a través de los programas que desarrolla esta compañía global con sede en Bogotá para Latinoamérica, es Foody. En palabras de Antonio Plata, cofundador de esta empresa, “Rockstart nos multiplicó como Startup y como emprendedores. Durante el programa logramos entender con más profundidad nuestro negocio, multiplicar más de cinco veces nuestra facturación y conseguir una ronda de inversión para continuar impactado positivamente en este modelo de negocio”.



Pero no solo Foody, sino muchos más emprendimientos que ahora se empiezan a posicionar en el top ofmind de los colombianos, han encontrado un aliado en estos programas de aceleración. La Manicurista, Queo, En la U y Datawifi entre otros, han visto un crecimiento considerable durante su participación en el programa y hoy generan alrededor de 250 empleos anuales. Adicionalmente para 2019 las startups que pasan por Rockstart habrán levantado más de 6 millones de dólares en inversión directa. Por otro lado la apuesta de Rockstart sigue creciendo y para este año habremos invertido 2,5 millones de dólares en nuestros programas en Colombia y desde el año 2020 tendremos un fondo de inversión para continuar invirtiendo en el crecimiento de nuestro portafolio, agregó Felipe Santamaría.