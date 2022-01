Rodolfo Hernández, otro empresario que busca presidencia en América

Una de las grandes sorpresas en la carrera por la Presidencia de Colombia en este 2022 ha sido el surgimiento en la esfera nacional del candidato independiente y ex acalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

(Petro, ‘Fico’, Fajardo y Hernández, ‘pican en punta’ a la Presidencia).

Según la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, el candidato es uno de los que ‘pica en punta’ en el camino por llegar a la Casa de Nariño, al lado de figuras como Gustavo Petro, Sergio Fajardo, y Federico Gutiérrez. Además es el más opcionado entre el grupo de aspirantes que no pertenecen a una coalición y que se lanzó en solitario en busca de llegar al cargo político más importante del país.

Su tono frentero, sus denuncias contra la corrupción e incluso sus polémicas salidas en falso lo han encumbrado entre los candidatos con más reconocimiento y recordación.

Uno de los aspectos que más le han servido en su campaña es el hecho de que, aunque fue alcalde de Bucaramanga, no es un político tradicional y su carrera se forjó como empresario de la construcción.

Hernández es ingeniero y el 29 de julio de 1971, luego de hacer sus primeras obras de construcción de vivienda popular en Piedecuesta (Santander), fundó, junto con los comerciantes de Zapatoca, Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano Otero la empresa constructora H.G, (Hernández Gómez y Cía. Ltda.), llevando a cabo obras en Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.

(Coincidencias y diferencias de candidatos en cuanto a ideas económicas).

Su empresa dedicó gran parte de sus esfuerzos a la construcción de vivienda de interés social en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Socorro, Barbosa, Girón (todos estos en Santander), Barranquilla y Bogotá, entre otros proyectos inmobiliarios y obras que convirtieron a Hernández en uno de los hombres más ricos y prósperos de Santander.

El propio Rodolfo Hernández admitió durante una entrevista con Vicky Dávila que su fortuna asciende a 100 millones de dólares.

“Está protocolizado (SIC) las declaraciones de renta de mí familia, la mía y de las empresas en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, porque yo creo que la gente tiene que saber de dónde provienen los ingresos del alcalde. Cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va robar el presupuesto público para enriquecerse. Pues le digo de frente: 100 millones de dólares. Esa es mi fortuna”, dijo el candidato.

EMPRESARIOS EN EL PODER

Hernández se suma a la lista de empresarios de América que se lanzaron a la presidencia como el mismo Donald Trump, quien en su carrera empresarial construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Además, fue accionista de concursos de belleza.

Según 'Forbes', Trump se encuentra entre las personas más ricas del mundo en el puesto 766, con un valor neto de 3.100 millones de dólares.

Donald Trump fue presidente de Estados Unidos. AFP

Entre los empresarios que llegaron al poder en América Latina también están el ingeniero Sebastián Piñera, cuya vida ha estado ligada al negocio bursátil.

El actual presidente chileno (Boric es el electo y aún no ha asumido el poder) es dueño de una de las mayores fortunas de su país, con un capital estimado de 2.700 millones de dólares en 2017, según la revista 'Forbes'.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. AFP

Piñera es uno de las 10 personas más ricas de Chile en la actualidad.

Así mismo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es otro empresario que llegó a la presidencia en la región.

Lasso fue presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, trabajó en la directiva de Coca- Cola y es accionista y fundador de entidades financieras de propiedad familiar en Ecuador, lo que también lo ubica entre los personajes más ricos de su país.

(La dura historia del secuestro y desaparición de hija de Rodolfo Hernández).



Hernández busca sumarse a esa lista de empresarios que han llegado al poder recientemente.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. AFP

POLÉMICO

La fuerte personalidad de Hernández le ha traído serios problemas y críticas de sus detractores: ha protagonizado varias polémicas, entre ellas insultos, agresiones físicas y comentarios fuertes.

En 2019, el ex alcalde de Bucaramanga realizó comentarios denigrantes en contra de los bomberos de esa ciudad durante una transmisión en vivo de Facebook.

Por aquel entonces, Hernández recibió la queja de un ciudadano porque no se habían quitado unas vallas de un sector de la ciudad. Ante la situación, el exalcalde tomó la decisión de llamar en vivo a Alba Navarro, por aquel entonces secretaria del Interior, y preguntarle por la demora en el desmonte de las estructuras.

Navarro le dijo que no había podido avanzar en este tema porque los bomberos no tenían un curso de altura que los certificara para realizar el trabajo.

Entonces, Hernández llamó al director de bomberos de Bucaramanga y le dijo: “Diego, es que tenemos que retirar una vallas por orden de un juez, pero me dice Alba Zucena que usted dijo que no las retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un taburete”.

Esto generó que, tiempo después, los bomberos de Bucaramanga interpusieran dos demandas en contra de Hernández.

Ese mismo año, Hernández realizó unas polémicas declaraciones sobre las mujeres venezolanas.

Por aquel entonces, comentó: “Ellas no costean nada, todo lo cubrimos nosotros y los partos que han tenido son como 400 al año, son una fábrica para hacer chinitos pobres”.

Días después, en entrevista con EL TIEMPO, Hernández mantuvo su postura y agregó: “Por Dios, no hagan más chinitos, más desgracias para esa gente, más pobreza. No se puede alimentar más bocas o que me cuenten esa magia”.

Ante estas palabras, en su momento, algunas mujeres venezolanas que viven en Bucaramanga rechazaron las declaraciones del alcalde.

Así mismo, en marzo de 2019, Hernández realizó unas polémicas declaraciones luego de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le impusiera una sanción por no garantizar agua potable en un asentamiento de Bucaramanga.

Ante la situación, Hernández dijo: “Mejor, si quiera me voy a descansar. Delicioso, necesito que me notifiquen rápido (...) toca hablar con los abogados, pero si me ponen preso por no robarme la plata de los bumangueses eso sería de talla mundial, que metan al alcalde preso por no ser ladrón y los ladrones siguen tan campantes”, comentó en su momento el exalcalde.

Uno de los hechos más bochornosos en la carrera política de Hernández se presentó en 2018, cuando el hoy candidato a la presidencia golpeó en la cabeza a Jhon Jairo Claro, en ese entonces concejal de Bucaramanga, luego de que los dos tuvieron una acalorada discusión en el despacho del exalcalde.

Por esta agresión, Hernández fue sancionado por la Procuraduría General con una suspensión e inhabilidad de ocho meses.

Rodolfo Hernández creó su fortuna en el sector de la construcción. Archivo EL TIEMPO

Además, en octubre de 2018, el exalcalde de la ciudad de Bucaramanga cayó otra vez en la polémica luego de pronunciar unas fuertes palabras en contra de Fernando Martínez, un veedor que estaba denunciando la tala de un árbol.

En medio del rifirrafe, Hernández dijo: “Yo soy la autoridad ambiental. Yo sé que usted es un lavacu… de la politiquería. Es un lavaper… de la politiquería y de los ladrones que robaron a Bucaramanga”.

La discusión quedó grabada en un video que se viralizó.

A finales de 2018, Hernández volvió a ser víctima de sus palabras luego de que realizara un comentario salido de tono a Germán Torres, por aquel entonces director de Tránsito de Bucaramanga.

El exalcalde estaba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook con Torres para preguntarle sobre una presunta irregularidad en la imposición de comparendos que había denunciado la ciudadanía.

Entonces, en un momento de la conversación Hernández le dijo: “A usted le meten el dedo en la boca por no decir que se lo meten por otro lado”.

En 2017, Hernández causó revuelo por unas declaraciones que realizó sobre la Universidad Industrial de Santander (UIS) que se viralizaron.

En el clip se puede escuchar a Hernández decir: “Sale más barato cerrarla, mandar a todos a la Sorbona, Universidad de París, y vender el lote”.

Finalmente, en 2017 el ex alcalde de Bucaramanga realizó polémicos comentarios sobre los inmigrantes venezolanos.

“Se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados para acá porque prácticamente somos linderos de frontera”, dijo Hernández.

En su momento, el concejal Wilson Mora catalogó de “despectivos e inapropiados” los comentarios del ex mandatario local.

PORTAFOLIO