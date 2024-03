Ron La Hechicera fue premiado en el concurso The Spirits Business 2024

La marca de ron La Hechicera fue premiada en el concurso The Spirits Business 2024 en la categoría ‘Global Rum & Cachaça Masters’ para las ediciones Reserva Familiar y Serie Experimental No. 2 The Banana Experiment, logrando el reconocimiento ‘Gold’.



The Spirits Business se ha destacado por ser una de las competencias de cata a ciegas más reconocidas en la industria, en donde los jueces son independientes. Para esta edición se reunieron cinco paneles de jueces en el restaurante londinense 42 Holborn para degustar una variedad de rones y cachaças en donde resaltaron la edición Reserva Familiar de La Hechicera, por su "complejidad, frutos secos y mucha profundidad en nariz", señalaron los expertos.



“Es un orgullo recibir este tipo de reconocimientos que destacan la calidad de Ron La Hechicera y que nos impulsa a seguir conquistando los corazones de los colombianos y las personas alrededor del mundo a través de nuestra historia, del sabor y características que hacen de La Hechicera un ron único con origen colombiano”, explicó Diana Navas, directora de marketing de Pernod Ricard Colombia.



De acuerdo con esta marca de ron de origen barranquillero, el secreto radica en su meticuloso proceso de elaboración, comenzando con la destilación de la caña de azúcar, pasando por un ron que reposa en antiguas barricas de roble blanco americano antes de ser embotellado, lo que al final le aporta una experiencia sensorial única al licor.



Cabe destacar que en 2021 la francesa Pernod Ricard y ron La Hechicera sellaron una alianza con el fin de impulsar la comercialización de este producto colombiano ultra premium.



