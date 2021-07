Ron Parce apunta a mercados de Francia y Dubái para crecer en clientes

Patrick Powers, cofundador y CEO de Ron Parce, explica los más recientes premios internacionales que alcanzó la marca y el objetivo de superar las ventas logradas en el 2019. Particularmente, el empresario destaca el reconocimiento como producto innovador para Parce Rum Brothers Blend, creado en plena pandemia.

En el mercado internacional, Ron Parce acaba de incursionar en Francia y se prepara para llegar a Dubái.



¿Cuáles fueron los premios que recibieron?



Hemos recibido tres en el concurso internacional de bebidas espirituosas SIP Awards 2021 donde Parce Rum 12 años obtuvo Medalla de Doble Oro, y Parce Rum 8 años fue acreedor también a Medalla de Oro. Estos reconocimiento se lograron gracias a su distintivo y único sabor de su meticuloso desarrollo de rones ultra-premiums y 100% añejados.



¿Y el tercer premio?



La línea de Parce Rum, Parce Rum Brothers Blend, lanzada en pleno inicio de pandemia, y del que se está haciendo su relanzamiento por estos días, ganó el premio internacional a la innovación, otorgado por SIP Awards World Spirits Competition 2021. Con Brother's Blend nuestro objetivo era crear un ron que sea premium pero asequible. Esa novedad no existía dentro de nuestros mercados y con este premio SIP, ahora sabemos que lo hemos logrado.



¿Cuál es la importancia de estos reconocimientos?



Esta competencia internacional, en la que participamos por primera vez, es muy importante para nosotros porque el objetivo principal era conocer qué opinaba el consumidor final de los productos. La gran mayoría de concursos tiene expertos de la industria que son los que deciden y eligen a los menores, pero en este los jueces son personas seleccionadas del público, en general. Esto coincide con el objetivo de la marca que, aunque es premium, no es exclusiva y esta al alcance de todas las persona.



¿Pero la gente sí tiene en cuenta esos premios para comprar el producto?



Claro sí. Yo me siento con un distribuidor para presentarle el producto, esas medallas dan la credibilidad y abre las puertas para los nuevos negocios.



Además debe ser un orgullo para el país que un producto local tenga un reconocimiento internacional. Igualmente, los consumidores que conocen y, por ejemplo, compran en los duty free reconocen su importancia y lo prefieren.



¿Cómo van las ventas?



Este año, apenas terminando el primer semestre, hemos vendido más que lo que se vendió el año pasado. Eso nos da muy buenas señales de que Europa está abriéndose.



En cuando a la producción, en Armenia vamos muy bien pero por los paros tuvimos dificultades en disposición de materias primas, como vidrio. No ha sido fácil, pero vamos bien, obviamente necesitamos más para cumplir con la producción.



¿Ya pueden llegar a números del 2019?



Yo creo que debemos pasarlos y la meta mía es que estén 25% por encima del 2019, que ha sido el mejor año que tuvimos.

Patrick Powers, cofundador y CEO de Ron Parce. Archivo particular

¿Qué factores favorecen ese crecimiento?



Aunque el 2020 nos afectó de manera importante por la pandemia, en ese tiempo el consumo de licor se favoreció por un mayor flujo de caja de parte de los afortunados que mantuvieron sus ingresos durante la crisis. Y estas personas, en lugar de ir a un restaurante tenían más disponibilidad para comprar un licor y muchos optaron por Ron Parce que ahora tiene más presencia en canales de distribución como en los grandes supermercados y en cadenas especializadas como Dislicores. Aunque no tuvimos el nivel de ventas que nos generaban los restaurantes, más gente tocó la botella y la llevó a la casa. Más gente conoció la marca. A eso se suma una tendencia de los consumidores a tener una experiencia alrededor de los licores. Por eso los productos premium y los super premium han tenido éxito.



¿Cuál es el peso del mercado interno frente a lo que exportan?



Al comienzo sí era menor en Colombia pero hemos visto una aceleración en las ventas nacionales. Hoy el ron está en todo el país. Hoy el mercado local es el 50% de nuestras ventas totales.



¿A qué mercados están llegando?



Hemos entrado muy fuerte en Francia, como nuevo mercado. Lo interesante es que los franceses consumen más ron que cualquier país de Europa. En España, Dinamarca, Países Bajos, aunque la vida no es del todo normal y hay muchas restricciones todavía.



¿En qué otros mercados están?



Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Aruba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Gran Bretaña, y Corea del Sur.



¿Tienen planes de entrar a otro país?



Estamos en conversaciones para llevar la marca a Emiratos Árabes, a Dubái. Esperamos estar este año, pero con los licores no es fácil el acceso por los permisos del Invima de cada país. A más tardar estaríamos en el 2022.



Pernod Ricard compró La Hechicera, ¿a ustedes del han hecho ofertas?



Felicitaciones a la familia Riascos por su buen trabajo. Siempre hay interés, pero nuestra meta es seguir promoviendo nuestra marca, como una empresa privada colombiana. No está en los planes.



