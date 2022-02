Los rostros de las ventas externas no mineras de Colombia en el 2021

EE. UU., Ecuador, Brasil, Perú y México fueron los países que ocuparon el 'top 5' de los destinos con mayor receptividad de las exportaciones no mineras.

Colombia cerró el 2021 con un récord de US$18.186 millones en exportaciones de bienes no mineros, siendo la más alta de la historia, de acuerdo con las autoridades de comercio exterior del país. Esta clase de exportaciones aumentó en 24,5% versus 2020 y de 18,8% en 2019.



“En 2022 seguiremos trabajando con y por los empresarios en la labor de identificar oportunidades”, dijo la ministra de Comercio, María X. Lombana.



EE. UU., Ecuador, Brasil, Perú y México fueron los países que ocuparon el 'top 5' de los destinos con mayor receptividad de las exportaciones no mineras.



Las ventas hacia la primera economía del mundo sumaron US$5.239 millones; mientras las de Ecuador fueron por US$1.601 millones y para Brasil de $1.054 millones. Le siguen Perú con US$981 millones y México con US$892 millones.



"Algunos sectores superaron niveles de 2019, es decir, pasamos a una etapa de crecimiento, lo que nos llena de optimismo frente al 2022", dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

JUAN DAVID JARAMILLO

Gerente general de New Stetic



Ubicada en Guarne (Antioquia), esta empresa de productos para soluciones médicas y odontológicos, ve en Perú uno de sus mercados internacionales más importantes, en donde tienen presencia desde hace 60 años.



“Hemos logrado alcanzar una importante porción del mercado, pero las exportaciones hacia allá han estado realmente muy estables durante los últimos años. La situación no ha sido fácil por las dificultades económicas y políticas de ese país”, dijo Juan David Jaramillo, gerente general de esta firma.



Jaramillo describe el 2021 como un año “ muy bueno” donde se lograron unos volúmenes de venta superiores al 2019, que esperan se trasladen al 2022, pese a “la incertidumbre” por lo que “está pasando a nivel local y mundial”.



Así, “buscarán fortalecer” sus operaciones en el exterior e incrementar la presencia en sus actuales mercados y llegar a otros nuevos diversificando su oferta en los sectores dental, médico y cosmético.

Juan David Jaramillo, gerente general de New Stetic Archivo particular

MARGARITA CABAL

Cofundadora de Páramo Snacks



Páramo Snacks está enfocado en, cada vez más, lograr una penetración más profunda en Estados Unidos con su propuesta de bocadillos saludables: la línea ‘Good Chips’. Esta empresa, que se apoya en la colaboración con agricultores ubicados en áreas degradadas del Páramo de Guerrero, logró sortear los retos del 2021, entre los que se encontraban “los problemas logísticos y altos costos de exportación”.



Entre los puntos a destacar del año anterior, Margarita Cabal, cofundadora de la empresa, destaca la consolidación en el mercado local de su oferta y la alianza con entidades productivas.



En 2022 esperan seguir potenciando su propuesta de valor de snacks horneados en Estados Unidos, abriéndose paso a nuevos mercados como Texas o Chicago, así como llegar a Canadá.



“Esperemos que el 80% de los ingresos en 2022 provenga de las ventas externas”, apuntó Margarita Cabal.

Margarita Cabal, cofundadora de Páramo Snacks. Archivo particular

JORGE ANDRÉS LÓPEZ DE MESA

​Vicepresidente de Enka



Brasil es uno de los mercados más importantes de Enka, una empresa fundada en 1984 con sede en Antioquia. De hecho, de acuerdo con sus resultados financieros, el mercado amazónico representó el 16% de sus ingresos durante el 2021, que trajo unos “resultados históricos”.



Las exportaciones a Brasil alcanzaron los US$22 millones, un crecimiento del 32% frente al año anterior impulsadas por la recuperación del volumen poscovid (5%) y mayores precios internacionales, de acuerdo a lo informado.



Además, de este logro, Jorge López de Mesa, vicepresidente, comentó que el año anterior se logró completar el proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1990. “De este proceso salimos fortalecidos”, dijo López de Mesa.



En 2022, esta empresa puntera en el reciclaje de material PET, estarán enfocados en finalizar una nueva planta de reciclaje y, el principal reto, será sortear las dificultades de la logística mundial.

Jorge Andrés López de Mesa, vicepresidente de Enka. Archivo particular

ROBERTO CASAS LUGO

