Royal Enfield ensamblará sus motos en Colombia

La marca de motocicletas Royal Enfield ensamblará en Colombia, en la planta de su distribuidor Corbeta en Medellín. Así lo anuncia Mauricio Salazar , country manager de Royal Enfield Colombia.



(Buen arranque de año para la venta de motos en el país).

¿Cómo están en el país?



Royal Enfield es una marca con bastante historia. En Colombia estamos desde 2009, pero en el 2014 cambiamos el modelo de distribución y llegamos a un acuerdo con el Grupo Corbeta.



Hoy somos una marca muy pequeña en Colombia porque es un mercado en el que el 98% de las motocicletas que se venden son del segmento de 50 a 250 cc. Tenemos motos de mediana capacidad y esta categoría apenas está creciendo. En nuestra oferta hay de 350 cc. hasta 650 cc. Estamos creando esa categoría que no existía.



(‘Las motocicletas serán clave para prevenir el virus’).



¿Y cuál es el perfil del consumidor?



Jóvenes que están comenzando su vida profesional y que buscan una manera rápida para movilizarse, con estilo. Que quieren una motocicleta que no solo les sirva para el uso diario como una herramienta de trabajo, sino que también la quieren utilizar el fin de semana para salir de la ciudad y disfrutar. Nuestras motos tienen un estilo clásico. Para un segmento medio-alto. El valor promedio está entre 11,4 millones hasta 20,9 millones de pesos.



¿Cómo comercializan?



Tenemos un modelo que es mixto: con puntos de venta exclusivos en donde los clientes tienen la experiencia completa con la indumentaria, los accesorios y el centro de servicio.



Y en algunos municipios, operamos bajo el modelo de tienda multimarca.



Hoy tenemos 11 tiendas exclusivas en Colombia, de las cuales estamos abriendo una en Bogotá, Ibagué y Neiva.



También estamos en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Cartagena. Y tenemos presencia en seis tiendas multimarca: tres en Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla y en Medellín.



La nueva estrategia de la marca es comenzar a convertir los multimarca en exclusivos porque nos hemos dado cuenta del valor de la experiencia.



¿Y habrá más expansión ?



En las ciudades intermedias se nota mayor demanda de nuestros productos. Los clientes tenían que ir a comprarlas a las grandes ciudades.



Estamos trabajando para abrir, de aquí a marzo, tres tiendas exclusivas más en Cali, Bogotá y Pasto.



¿Cómo han estado las ventas en la pandemia?



Hemos sentido un mayor ritmo del negocio después de la cuarentena en todas las categorías. Es algo que no esperábamos en la industria y las proyecciones que teníamos en la fase de aislamiento eran muy pesimistas pero el mercado ha reaccionado de manera bastante positiva.



Creo que en el caso de Royal Enfield, aparte de que la moto es un medio ideal para moverse en esta época en el que el virus se mantiene y hay que protegerse, esta demanda se debe a que muchas personas se han dado cuenta que este año viajar en avión no es tan seguro, por lo que están decidiendo comprar nuestras motocicletas para movilizarse dentro del país .



¿Se nota una migración de la gama básica a la que ofrecen ustedes?



Sí. Hemos visto el caso de muchas personas que tienen motos de trabajo y buscan una que les permita una mejora en su calidad de vida. Incluso, algunos la compran para viajar por Suramérica.



¿Crecerán este año?



Entre enero y septiembre decrecimos 8% frente al año pasado. Pero si no hubiéramos dejado de operar 3 meses, estaríamos creciendo cerca de 28% entonces eso nos deja satisfechos. Esperamos, por lo menos, crecer entre 5 y 10% de aquí a finales de este año, comparando enero a diciembre.



¿Y en unidades vendidas?



El año pasado cerramos con 1.334 unidades y este año pese a las circunstancias esperamos 1.450, con el cierre de 3 meses.



¿Hay buenas perspectivas?



Somos optimistas, nuestra meta de ventas es de 2.200, bastante retadora para nosotros pero sabemos que lo vamos a lograr. Para eso estamos trabajando en varios frentes, uno de ellos es la expansión de nuestra red como lo mencioné antes.



De otro lado, hay un proyecto muy interesante en el que estamos trabajando y es poder comenzar a ensamblar nuestras motocicletas en Colombia.



Seríamos el segundo país en el continente en ensamblar en el continente, comenzamos en Argentina - como una muestra de confianza de la marca en el mercado nacional.



Y por otra parte, pensamos en la llegada de nuevos modelos con motores diferentes a los que tenemos hasta el momento, con emisiones más limpias.



¿Dónde van a ensamblar?



En Medellín, en la planta de ensamble de motocicletas que tiene Corbeta, nuestro importador. Estamos haciendo pruebas y trabajando con proveedores locales para comenzar a desarrollar partes, cumpliendo con el 17% de integración de la industria nacional. Estamos trabajando en la validación de nuestra casa matriz. El proyecto está definido, pero estaría el otro año.



¿Cuál sería la capacidad de producción?



Solo para el local en una fase inicial y veríamos si es viable exportar a países vecinos. La capacidad de producción no la hemos evaluado todavía porque nuestro socio comercial está en una transición de marcas. Podría estar por encima de las 2.000 unidades al año.



congom@portafolio.co