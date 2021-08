Royal Enfield le mete 'sangre' colombiana a su emblemática Himalayan

Royal Enfield empezó a escribir un nuevo capítulo de la icónica marca de motocicletas en el país, con el inicio del ensamble de su modelo líder en ventas en Colombia: la Himalayan.



De la mano del Grupo Corbeta, con quienes tienen una relación desde el 2014 y que serán los encargados del ensamblaje, piensan quedarse con el 10% del mercado del segmento medio de motos, de los 250 cc hasta los 750 cc. De esta manera, Colombia se convirtió, después de Argentina, en el segundo país del mundo donde se ensamblan motos de Royal Enfield fuera de India.



“Actualmente, nosotros tenemos un 5% de participación de mercado en el segmento medio, donde participamos, y la idea es poder cerrar con un 10%, lo que nos permitiría tener cerca de un 1 % del mercado total las motocicletas en Colombia”, explicó, Mauricio Salazar, country manager de Royal Enfield para Latinoamérica.



30 % dejará de pagar de arancel la moto al ensamblarse en Colombia

La Himalayan, su mejor modelo en ventas, representa el 56% de todas las unidades vendidas, tiene un 17% de integración nacional, aspecto que le abrió las puertas a 10 empresas motopartistas del país para contribuir en el proceso de ensamblaje.



En ese sentido, Salazar indicó que las motos que vienen para ensamblar en Colombia el arancel es de 3%, frente a una totalmente importada que paga 30% de arancel, como sucede actualmente con todo su portafolio. No obstante, indicó que no hay una relación directa entre los beneficios arancelarios para ensamblar en Colombia versus la reducción en precio.



“Hay un 27% en la reducción de esos aranceles, pero no podemos traducir ese porcentaje en una rebaja de precio, porque el Gobierno nos exige cumplir con un porcentaje de integración nacional, por lo que la moto tiene que tener mínimo un 17% de contenido local, entonces ahí ya sería solo un 10%, sin contar lo que sería la mano de obra”, precisó.



Y agregó que lo que se está pensando es entregarle ese contenido en valor agregado a los clientes, es decir, entregar equipamiento o accesorios que normalmente tendría que conseguir por fuera por el mismo precio.



“Nuestra propuesta está enfocada en entregarle una motocicleta con un valor percibido mucho más alto, por un precio muy competitivo”, puntualizó.



Por su parte, Miguel Londoño, director internacional del Grupo Corbeta, señaló que esta integración les ha enseñado a hacer mejores motocicletas y a tener gente más capacitada.



“Desde el 2014 hemos venido cultivando una relación con la marca y esa confianza nos llevó a la oportunidad de decirles que podíamos con el ensamble; y en 2019 iniciamos con ese proceso”, contó.

Línea de ensamblaje de la Royal Enfield Himalayan en Colombia. Portafolio



Londoño, además, adelantó que si bien ya arrancaron con la Himalayan, los planes a futuro es poder ensamblar dos modelos más iniciando con la Meteor, que cuenta con el motor 350J.



Sobre la integración nacional, el ejecutivo resaltó que la construcción de la moto significa para el motopartista la oportunidad para tecnificarse mucho más, “de que se le pida mucha más exigencia en el producto, porque el que compra una moto de más de 250cc hace mayores exigencias”.



Con corte a julio, según cifras del RUNT, se han matriculado en el país alrededor de 1.150 unidades de Royal Enfield y la idea es cerrar el año con 2.000 unidades vendidas, es decir, facturar 180 unidades mensuales, aproximadamente.



Frente a la Himalayan, la meta es poder producir 160 unidades mensuales, pero vale la pena destacar que la línea de producción está en capacidad de ensamblar una moto cada cinco minutos. Este proceso se irá ampliando conforme a la demanda.



En el último año, Royal Enfield ha abierto siete puntos de venta exclusivos en Colombia, y está trabajando en otros dos que quedarán listos próximamente. “Eso habla del crecimiento y la expansión que ha tenido la marca; y estamos también abriendo otros cinco centros de servicio en los próximos meses, lo que le da la confianza a los clientes de que compren su Royal Enfield”, puntualizó Salazar.



