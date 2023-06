¿El negocio de la época? El PSG va en serio con la venta de Mbappé

El París Saint-Germain está realmente dispuesto a traspasar a su estrella Kylian Mbappé este verano, según insiste el club en la prensa francesa, incluso si eso supone comenzar un nuevo proyecto deportivo a partir de cero.



Después de que el jugador confirmase este lunes 12 de junio su deseo de no renovar su contrato y dejar el club al final de la próxima temporada, el PSG reitera su objetivo de no permitir que su jugador insignia, uno de los mejores del mundo, se marche gratis.



"La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos", asegura una fuente del club este miércoles en L'Equipe.



Es el mismo mensaje en Le Parisien, medio predilecto del PSG para enviar sus mensajes: si el jugador rechaza prolongar su contrato, será traspasado este mismo verano.



Se trata de un cambio radical en una entidad que nada en dinero desde que el fondo soberano de Catar la compró en 2011, lo que le permite pescar en fichas ajenas , como el clausulazo de Neymar por 222 millones en 2017, y rechazar ofertas por sus jugadores (como cuando ignoró 200 millones de euros del Real Madrid por Mbappé en 2021).



L'Equipe señala que en las últimas horas ha habido varios contactos entre ambas partes para intentar superar la sorpresa del club por la carta que Mbappé envió el lunes para reiterar que no renovará tras terminar la próxima temporada.



Kylian Mbappé, figura del PSG. AFP

El mismo jugador habló con el consejero deportivo del club, el portugués Luis Campos, y la madre del delantero, Fayza Lamari, hizo lo mismo con el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi. Aún así, en la entidad parisina siguen sin entender por qué Mbappé envió una carta que no era necesaria para exponer su voluntad, y más aún en este momento.



En la carta, el jugador confirmaba su decisión, comunicada verbalmente el 15 de julio pasado, de no acogerse a la posibilidad de jugar una tercera temporada en el PSG tras las dos que acababa de firmar.



Los medios franceses se preguntan por qué Mbappé, que a finales de mayo de 2022 había anunciado su renovación en el Parque de los Príncipe, se decidió tan rápido a no ejercer la opción por un tercer año.



Mbappé aún no había manifestado abiertamente sus desacuerdos de la pasada temporada, primero por jugar de delantero centro y después por el uso de su imagen -sin su consentimiento- en la campaña de abonos del club para la próxima campaña.



El jugador asegura que quiere cumplir su último año de contrato -como ya hizo ayer en un comunicado y en sus redes sociales- pero el club insiste en, al menos, sacarle una ganancia económica.



Pero, tras la marcha gratis de Lionel Messi, que no renovó su contrato, y sin esperanzas con Neymar (31 años, muy propenso a las lesiones y con cuatro años más firmados), Mbappé era la piedra angular del nuevo proyecto parisino, que el PSG. Sin Mbappé, capitán de la selección francesa y símbolo del fútbol galo, esa reconstrucción tendrá que empezar aún más abajo.



En una hipotética salida del jugador, el PSG podrá atraer a un entrenador de primera fila, una vez que ha decidido destituir a Chritophe Galtier, decisión aún no anunciada pero ya tomada, según coinciden todos los medios.



El alemán Julian Nagelsmann es el mejor colocado para el puesto, pero sin Mbappé el banquillo seguramente es menos apetecible, en un club cuyo objetivo auténtico es ganar la Liga de Campeones y que tiene poca paciencia con los técnicos que no llegan lejos en el torneo.



EFE