‘El maíz puede dar el salto a cultivo rentable’: SalusMundi

Recientemente el exviceministro de Agricultura, Luis Arango, señalaba que “en 2022 Colombia importó 6,1 millones de toneladas de maíz amarillo y apenas produjo 1,2 millones de toneladas. En soya y torta de soya, en el mismo año, se compraron casi 500 mil toneladas y se produjeron 142 mil toneladas”, usando cifras de Fenalce.





Y agregaba que “en conjunto las importaciones de soya, torta y maíz, son el 55% de las importaciones de alimentos” y planteaba la posibilidad de que el país siga la ruta para ser autosostenible en esos renglones.



El presidente del consejo directivo de SalusMundi, Luis Orlando Castro, ya inició, con su compañía y agricultores de diferentes partes del país, un proceso con biotecnología que llevó la producción de maíz por hectárea a 10 toneladas. El directivo habló con Portafolio sobre la importancia de recuperar suelos y cuerpos de agua, sin afectarlos con químicos.



¿Cómo lograron que un rastrojo fuera apto para una siembra rentable?

​

Hay muchas razones por las que el suelo pierde sus nutrientes, en este caso, lo que hicimos fue cultivar las bacterias que le permitieran al suelo recuperar sus nutrientes.



Eso debe ser muy demorado …

​

La vida de una bacteria es de ocho horas, y durante esa vida se puede reproducir 200 veces en promedio, nuestro trabajo está en consentirlas y hacerlas resistentes a las condiciones en las que viven, cuando ella muere, libera un partícula de nitrógeno en el suelo y lo empieza a nutrir, pero imagínese el ejército de bacterias que alimentan el suelo cuando cada una va depositando su partícula de nitrógeno.



¿Dónde hicieron el experimento?

​

La compañía lleva varios años haciéndolo en diferentes países, pero aquí una empresaria del Valle del Cauca nos permitió hacer el experimento, en una zona de rastrojo en una finca, y mostramos que cuando se cuidan las bacterias los suelos se recuperan y la naturaleza hace magia.



Así lo hicimos con maíz, de producción cero se pasó a entregar una cosecha de seis toneladas de maíz por hectárea y a alcanzar las 10 toneladas por hectárea el año pasado y por qué no pensar en que puede subir un poco más (En Estados Unidos la producción promedio por hectárea es de 10,5 toneladas).



¿Qué pasa si el suelo está cansado por el excesivo uso de agroquímicos?

​

Para ello desarrollamos una técnica de quimioresistencia para las bacterias.



Eso suena a muchos químicos …

​

No en realidad, en el laboratorio con biotecnología le enseñamos a las bacterias a adaptarse a ese ambiente y a consumir esos químicos y los transforman. De esa manera, después de varias generaciones las bacterias generan resistencia a los químicos y los procesan para que sean nutrientes naturales en el suelo.



Colombia tiene zonas aparentemente muy verdes pero no ofrecen

la productividad que se requiere. ¿Allí se puede mejorar el suelo?

Sí, la biotecnología permite mejorar todos los suelos, incluso los que están a punto de convertirse en zonas desérticas.

El presidente del consejo directivo de SalusMundi, Luis Orlando Castro Cortesía



¿De dónde salen los nutrientes?

​

Una ciudad como Bogotá, por ejemplo, produce 3.000 toneladas diarias de desechos orgánicos, usted se imagina la cantidad de bioabono que se puede producir para entregar a regiones como los Llanos Orientales que están muy cerca del relleno sanitario, esto generaría un efecto de doble vía, se nutren suelos en los Llanos y se reduce la presencia de basura orgánica en Bogotá.



¿Cómo así, también se pueden procesar las basuras de las ciudades?

​

Sí. La biotecnología permite cuidar las bacterias para que su labor sea convertir esa basura en nutrientes y devolverlos al suelo en un proceso que es cuestión de días.

Pero además sirve para recuperar los cuerpos de agua cuando se llenan de buchón, por ejemplo, las bacterias se alimentan de esa planta.



¿Debe ser dispendioso producir tanto abono y moverlo?

​

Le aclaro que el bioabono, que puede ser líquido o sólido, es mucho más eficiente que los químicos, por ejemplo, si en una plantación de palma africana se usan 50 o 70 toneladas de químicos por hectárea con nuestra tecnología se usarán máximo 4 toneladas.

Su base es México.



¿Allí como les va?

​

Muy bien, tenemos cultivos de jitomate que pasaron de cosechas de 3,5 meses a 7,5 meses, básicamente multiplicaron su producción.



En el parque Bicentenario, construido sobre los desechos de una refinería, recuperamos la zona insignia y allí hay árboles, donde se suponía que no nacería nada.



Mire la biotecnología nos permite tratar los lodos de las Ptar, tratar suelos contaminados con petróleo, básicamente en el laboratorio le enseñamos a las bacterias a adaptarse a ese nuevo entorno hostil que aparezca.

Casta colombiana

El Ph.D en Ciencias de la U. NY en Biofisica PosDoctorado en Genética Microbiológica, Luis Orlando Castro, es uno de esos genios colombianos (del Huila) que brillan en otras latitudes. Trabajó con la Nasa para investigar el comportamiento de los microorganismos en el espacio, pero preocupado porque donde vive (la Tierra), los suelos productivo se están acabando, decidió más bien aplicar su conocimiento en mejorar la productividad del planeta, iniciando con la recuperación del suelo. Su trabajo es reconocido en el exterior y tiene patentes en varios países y gestiona otras en Europa.



