Echar al jefe: La junta de OpenAI ahora en vilo

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha anunciado que la tecnológica contratará a Sam Altman para que lidere la creación de un nuevo departamento enfocado en la inteligencia artificial (IA), después de su despido sorpresa de OpenAI el pasado viernes.



En un texto publicado en X, Nadella ha escrito: “Estamos sumamente emocionados de compartir con ustedes que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus compañeros, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación de IA”.



A esto Altman ha contestado, a través de la red social, que “la misión continúa”. Tan sólo el fin de semana, medios en Estados Unidos habían adelantado que Altman y Brockman, quien renunció a la presidencia de OpenAI tras conocer del despido del primero, estaban negociando con la junta para regresar a sus posiciones en la empresa.



Entre los principales inversores que apoyaban la vuelta de Altman se encontraba Microsoft, que ha invertido varios miles de millones de dólares en la compañía a la que considera su ‘socio’ en el ámbito de la inteligencia artificial, según recogía la cadena CNBC.



Aunque Altman aceptó la decisión de su junta directiva de sacarlo del puesto, parece que los ejecutivos de esa junta no calcularon las consecuencias de lo que podría pasar.



Hoy, más del 65 % de la plantilla de la empresa de inteligencia artificial OpenAI -creadora de ChatGPT- ha amenazado con renunciar a su puesto y seguir a su exconsejero delegado Sam Altman a Microsoft si no dimite la junta directiva que lo despidió el pasado viernes, según recogen diferentes medios estadounidenses.



En una carta abierta, más de 500 trabajadores de los alrededor de 770 con los que cuenta la compañía, han pedido la dimisión de los miembros actuales de la junta directiva y la reincorporación de San Altman y Greg Brockman a la empresa, después de que el primero fuera despedido por sorpresa el pasado viernes y el segundo dimitiera tras conocerse la noticia.



De no hacerlo, los firmantes renunciarán a su puesto y se unirán al nuevo departamento enfocado en la inteligencia artificial (IA) que va a liderar San Altman en Microsoft, en donde la tecnológica les ha garantizado un puesto de trabajo.



“Vuestras acciones han dejado claro que sois incapaces de supervisar OpenAI. No podemos trabajar para o con personas que carecen de competencias, criterio y cuidado por nuestra misión y nuestros empleados”, han asegurado en la misiva.



Junto al ultimátum a la junta, los empleados también han propuesto la designación de Bret Tayler y Will Hurd como nuevos consejeros independientes de la compañía.

Entre los firmantes de esta carta destacan la directora de tecnología, Mira Murati; el director de operaciones, Brad Lightcap; y el jefe científico y miembro de la junta directiva, Ilya Sutskever, quien, además, ha pedido perdón por su participación en la decisión del órgano.



La publicación de esta carta llega después que OpenAI anunciara el pasado viernes la salida de Sam Altman como consejero delegado y miembro de la junta directiva, lo que desencadenó la renuncia de Brockman a la presidencia de la tecnológica.



Tras sus salidas, Microsoft anunció que contratará a ambos directivos para que lideren la puesta en marcha de un nuevo departamento de IA.



