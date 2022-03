Samsung: línea de televisores grandes crecerá 22%

Gracias a un amplio portafolio de productos en la categoría de televisores, en la que se incluyen modelos de 50" y 65" , la marca Samsung proyecta crecer su participación el mercado local.



En entrevista con Portafolio, Johan Pinzón, director de Visual Display Samsung Colombia, presentó un balance de esta línea de electrodomésticos y de las proyecciones para los días sin IVA.



¿Cómo le fue a la categoría de televisión en el último año?



Los televisores sin duda han venido registrando un sólido crecimiento. A su vez, muchos colombianos adquieren dispositivos de audio como barras de sonido o nuestras torres de sonido para maximizar su experiencia sonora, por lo que también esta categoría registra una expansión.



En cuanto a la línea de monitores, puedo destacar que las personas haber permanecido más tiempo en casa trabajando y estudiando por cuenta de la pandemia, llevó a que registrara un nivel de venta alto.



¿Cómo se encuentra la marca en el mercado y cuánta participación esperan ganar este año?



Durante 2021, Samsung registró un porcentaje de participación de mercado de 42%. Siendo los modelos de 50" y 65" 4K los favoritos por los colombianos y que representaron 37% de la venta total de la marca. A su vez, la tecnología QLED es un segmento potencial con 11% de participación.



Para este año esperamos mantener nuestro liderazgo gracias al robusto portafolio de pantallas.



¿Cuáles son las características que buscan los colombianos a la hora de comprar un televisor?



De acuerdo con el estudio desarrollado por Samsung en el país, los colombianos quieren televisores con alta resolución (40%), funciones smart (39%) que les permita tener el mejor contenido de entretenimiento y se adapte a sus necesidades, sea fácil de usar (39%) y ofrezca un diseño premium (38%).



¿Cómo se ha visto afectada la marca con la crisis de contenedores y por la falta de insumos tecnológicos? ¿Han tenido que incrementar los precios de los televisores?



La crisis de contenedores ha generado que no haya un flujo normal de productos, por lo que es posible tener pocas unidades de algunos dispositivos. Sin embargo, nuestros procesos logísticos cuentan con meses de planeación para garantizar la disponibilidad de unidades necesarias para cada punto de venta.



Por otra parte, para fijar los precios de nuestros productos se hace una planeación estratégica que trata de contemplar diversas variables para que situaciones externas no impacten de manera directa el precio de los consumidores.



¿Cómo ha sido el comportamiento de la categoría de TV durante los días sin IVA ? ¿Cuánto esperan vender este año en los días programados?



Sin duda, fechas como el día sin IVA, son una época en la que los usuarios pueden encontrar TVs de grandes pulgadas y tecnología premium a precios accesibles. En 2021, los días sin IVA representaron para Samsung un incremento de ventas del 17%, frente a 2020, pero sin exención del impuesto. Para este año esperamos mantener la tendencia de crecimiento, gracias a nuestro robusto portafolio.



¿Cuáles son sus proyecciones para 2022?



Para este año, Samsung sigue apostándole a un amplio portafolio de pantallas. Esperamos que este año las pantallas de más de 65 pulgadas registren un crecimiento del 22% frente al año anterior. A su vez, se espera que la tecnología QLED represente 16% del total de la venta. Por su parte, las pantallas Lifestyle como The Premiere y el nuevo The Freestyle, un proyector portátil que ofrece una calidad de imagen Full HD y hasta 100" de tamaño, seguirán cautivando un público muy grande, y con ello mantenga un crecimiento para Samsung de 57% que tuvo en 2021 frente al año anterior, gracias a sus características únicas.



¿Qué nuevos lanzamientos traen?



Sí, ahora estamos anunciando The Freestyle, el primer proyector ligero, con todas las herramientas de un Smart TV, está en preventa desde el 23 de febrero. A su vez, nuestros productos QLED, lifestyle y Crystal UHD 4K llegarán con interesantes actualizaciones para continuar llevado a los hogares de los colombianos la mejor tecnología.

JOHANA LORDUY