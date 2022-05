Samsung: ‘queremos ayudar a Colombia en su camino al 5G’

TM Roh, presidente mundial de Samsung Mobile, visitó por primera vez Colombia, luego de consolidar un recorrido por varios países de Latinoamérica con el fin reunirse con empleados, principalmente. Su misión con este encuentro fue consolidar la visión de la surcoreana alrededor de los grandes retos que enfrenta en la muy competida industria de dispositivos móviles.



En conversación con Portafolio, Roh describió el momento actual de Samsung y lo que viene en dispositivos flexibles y la adopción del 5G entre otros temas:



¿Cuál es el motivo de su visita al país?



La región de Latinoamérica es muy importante para nosotros y llevamos 25 años en el mercado colombiano. Estoy realmente emocionado de visitar Bogotá por primera vez como presidente global del negocio de Móviles de Samsung Electronics. Colombia es un mercado prioritario para Samsung y estamos comprometidos a traer las últimas experiencias móviles al país.



¿Cómo ha sido la respuesta del mercado frente al recién lanzado Galaxy S22?



La serie Galaxy S22 representa lo mejor de la innovación de Samsung y es el siguiente paso en nuestra continua misión de crear experiencias móviles que definan la industria y abran nuevas posibilidades. La pieza central de la serie es el Galaxy S22 Ultra, que encarna nuestra promesa de superar los límites de la tecnología móvil y establecer los estándares de innovación.



El S22 Ultra combina la potencia y el rendimiento de nuestra emblemática serie Note con el S Pen y cuenta con nuestra cámara más avanzada hasta la fecha con Nightography, lo que permite a los usuarios capturar videos nítidos y claros tanto en la cámara frontal como en la trasera, de día o de noche. El resultado es una experiencia que rompe las reglas de lo que puede ser un smartphone.



¿Y cómo van las ventas del Galaxy S22?



Estamos muy contentos porque tanto la serie Galaxy S22 como la serie Galaxy Tab S8 recibieron más pedidos anticipados en la primera semana que cualquier otro smartphone y tableta de Samsung hasta la fecha. Los pedidos anticipados de la serie Galaxy S22 se duplicaron en comparación con su predecesor, la serie Galaxy S21, con el Galaxy S22 Ultra que impulsó más del 60% de esas ventas. En cuanto a las tabletas, los pedidos anticipados de la serie Galaxy Tab S8 también se duplicaron en comparación con los de la serie Galaxy Tab S7, siendo la estrella de este año la Galaxy Tab S8 Ultra.

Estoy seguro que la serie Galaxy S22 será uno de los dispositivos más vendidos en América Latina.



¿Cómo llega la Galaxy Tab S8 a complementar el ecosistema de Samsung?



Queremos ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible en todos los dispositivos. Por eso todos nuestros equipos Galaxy están hechos para conectarse entre sí sin esfuerzo, de modo que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia única y fluida al cambiar entre varios aparatos.



Las nuevas tabletas Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra son las máquinas de productividad más delgadas y grandes que cualquier otra tableta anterior creada por Samsung, diseñadas para ofrecer a los consumidores una flexibilidad total a través de una experiencia abierta y conectada.



Desde cambiar rápidamente sus Galaxy Buds entre el smartphone y la tableta hasta utilizar Samsung DeX para transformar la tableta en una experiencia similar a la de un PC o sincronizar al instante sus Samsung Notes en varios dispositivos: el ecosistema Galaxy ofrece a los usuarios la libertad de definir su propia experiencia móvil.



Anunciaron que empezaban a utilizar materiales reciclables para fabricar dispositivos, ¿cómo ha sido?

​

No podemos superar los límites de la tecnología sin reconocer el impacto de nuestras acciones con el mundo que nos rodea. Con el programa ‘Galaxy for the Planet Samsung’ sitúa el impacto medioambiental positivo en el centro de nuestras innovaciones.

La serie Galaxy S22 representó un paso crucial en ese camino al ser el primer smartphone que incorpora plástico reciclado procedente de redes de pesca desechadas.

Hemos seguido utilizando plástico reciclado procedente del océano en componentes claves de nuestras series Galaxy Tab S8 y Galaxy Book 2 Pro.



Samsung se ha comprometido a ampliar el uso de materiales reciclados en todo su portafolio de productos. Al hacerlo, nuestro uso de plásticos reciclados procedentes del océano podría evitar que más de 50 toneladas de redes de pesca desechadas lleguen a los océanos del mundo solo en 2022. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido hasta ahora. Seguiremos explorando y probando soluciones creativas e innovadoras para que todos los dispositivos Galaxy ayuden a preservar el planeta.



En Colombia aún no están disponibles las redes 5G, pero sus lanzamientos la incluyen ¿por qué traer dispositivos 5G al país?



Durante más de una década, Samsung ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de las bases de una nueva generación de conectividad con el desarrollo integral del 5G, desde la contribución al desarrollo de los estándares del sector hasta el diseño de semiconductores, el desarrollo de dispositivos 5G y la instalación de equipos de red.



Las redes 5G continúan expandiéndose a nivel mundial. Para 2025 la GSMA espera que el 5G represente una cuarta parte de las conexiones móviles mundiales. En Colombia hemos trabajado estrechamente con los reguladores y los operadores para preparar la disponibilidad comercial del 5G.



En la actualidad, el plan piloto de 5G del país proporciona a las empresas colombianas más de 50 puntos de acceso 5G en siete ciudades del país y se están realizando esfuerzos regulatorios para que los espectros 5G estén disponibles para el uso de los consumidores pronto.



Aunque el 5G no está disponible de inmediato en Colombia, sabemos que los consumidores mantienen sus dispositivos más tiempo que nunca. Queremos asegurarnos de que tan pronto como la infraestructura 5G esté lista, los colombianos puedan aprovechar dicho poder de conectividad.



En nuestro esfuerzo por democratizar el Galaxy 5G, también hemos introducido más de 18 dispositivos habilitados para 5G en Colombia, todos en varios rangos de precios, incluyendo los recientemente lanzados Galaxy A53 y A33.



JOSÉ CARLOS GARCIA R.

EDITOR MULTIMEDIA EL TIEMPO