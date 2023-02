A pesar de las bajas ganancias, Samsung seguirá invirtiendo en chips

Samsung Electronics Co. tomó una decisión sorprendentemente agresiva para mantener el gasto de capital en el mismo nivel que el año pasado, desafiando las expectativas al retirarse para aliviar la presión sobre una industria de semiconductores ya maltratada.



Los fabricantes de chips han estado luchando con una caída histórica en el precio de la memoria, y los consumidores redujeron las compras de dispositivos meses después de que se iniciara el aumento de la producción impulsado por la pandemia obligando a los competidores más pequeños de Samsung a recortar tanto la producción como el gasto.



Samsung advirtió que esperaba que la recuperación de los chips comenzara solo en la segunda mitad del año, mientras que la demanda de teléfonos inteligentes probablemente se contraería en 2023. Pero a pesar de la presión, sobre el fabricante de chips de memoria más grande del mundo para reducir el gasto en nueva capacidad, la compañía dijo que seguiría gastando en chips: el año pasado llegó a 47,9 billones de wones (39.000 millones de dólares).



El resultado será una mayor presión sobre los precios de los chips que si el gigante coreano hubiera reducido el gasto en nueva maquinaria y capacidad de producción. "Los mercados se estaban adelantando y esperaban un recorte", dijo An Hyungjin, director ejecutivo de Billionfold Asset Management, y agregó que la medida de Samsung para mantener su ritmo de gasto afectará a otros rivales de chips más pequeños.



Las acciones de Samsung, que suministra pantallas y semiconductores utilizados en los iPhone de Apple Inc., cayeron hasta un 3 % el martes en la mayor caída intradiaria en casi dos meses.



El plan de Samsung de seguir gastando durante la recesión probablemente ampliará la ventaja de la empresa sobre sus rivales más pequeños que están reduciéndose, pero a costa de la rentabilidad. Los rivales más pequeños de Samsung han frenado casi universalmente el gasto.

SAMSUNG

El fabricante estadounidense de memorias Micron Technology Inc. ha dicho que reducirá el gasto en nuevas plantas y equipos, así como también reducirá la producción. SK Hynix Inc. de Corea del Sur también redujo las inversiones y la producción, mientras que Kioxia Holdings Corp. de Japón dijo que estaba recortando la producción en un 30%. Kioxia, que fabrica NAND, está en conversaciones de fusión con su socio de producción estadounidense Western Digital Corp., informó 'Bloomberg News'.



La caída de los precios de los chips ya está acabando con las ganancias de Samsung. Las ganancias en el segmento de chips clave se desplomaron un 97% a 270 mil millones de wones en los tres meses que terminaron en diciembre, ya que los clientes continuaron trabajando con montones de inventarios.



Las ganancias operativas cayeron un 69 % a 4,3 billones de wones en la mayor caída en más de una década en línea con los resultados preliminares de la compañía a principios de este mes. Los ingresos netos se duplicaron con creces a 23,5 billones de wones, gracias a un elemento único de un cambio en la ley fiscal local que no significará un reembolso.



Samsung dijo que los dispositivos con más almacenamiento impulsarían la recuperación en la segunda mitad del año, pero advirtió que en el trimestre actual, las ganancias probablemente disminuirían y las tasas de uso de fábrica caerían. Si bien señaló que el entorno comercial "se deterioró significativamente en el cuarto trimestre", Jaejune Kim, vicepresidente ejecutivo a cargo de la división de memoria de la compañía, dijo que la postura de la compañía sobre el gasto en chips se mantuvo sin cambios.



"Nuestro enfoque de gasto de capital este año es continuar realizando las inversiones en infraestructura que son necesarias para responder a la demanda a mediano y largo plazo", dijo durante una teleconferencia sobre ganancias. "Por lo tanto, se espera que el plan de gasto de capital de este año sea similar al del año anterior".



Kim dijo que la optimización de la línea de la compañía y los ajustes en el diseño del equipo "inevitablemente" afectarían el suministro, lo que indica que el ritmo de producción de memoria se desacelerará en los próximos meses.



Una recuperación de la demanda será clave, dijo Jeff Kim, jefe del centro de investigación de KB Securities. "En este punto, el factor más importante para el sentimiento de la memoria es cuando los clientes terminan de digerir el inventario", dijo.

BLOOMBERG