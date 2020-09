Sancionan a ETB y Claro por incumplir órdenes de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas Claro por $197.505.675 y a ETB por $124.648.026 ante las quejas presentadas en contra de estas empresas por el incumplimiento de las órdenes impartidas por la SIC y que vulnera los derechos de los usuarios.



En el primer caso, se estableció que Comcel (Claro) incumplió las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones No. 47242 de agosto de 2017, No. 86214 de diciembre de 2017 y No. 79153 de octubre de 2018, las cuales resolvieron los recursos de apelación interpuestos por los usuarios en el trámite de reclamaciones asociadas con:



• Fallas en la prestación de los servicios de voz y de datos.

• La falta al deber de comparar los pagos registrados por los usuarios con los que se encuentran en mora.

• La omisión de la expedición de paz y salvos.



Frente al operador ETB, se determinó que incumplió las órdenes impartidas por esta Superintendencia a través de las resoluciones No. 12951 de febrero y No. 28991 de abril de 2018, mediante las cuales se resolvieron en favor de los usuarios los recursos de apelación en favor de los usuarios ordenando:



• Continuar con la ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados.

• Cancelar el servicio empaquetado.



Las multas impuestas en ambos casos tuvieron como fundamento la vulneración del derecho reconocido a los usuarios mediante las resoluciones objeto de incumplimiento.



Contra las anteriores decisiones procede el recurso de reposición y apelación.



LA POSICIÓN DE CLARO



Tras el anuncio de la sanción, Claro Colombia emitió un comunicado en el que señaló que la compañía es respetuosa de las autoridades y las leyes colombianas, y acata

sus compromisos.



Agregó que la comunicación emitida por la autoridad se refiere a reclamaciones

de tres usuarios de 2017, donde la compañía cumplió a cabalidad lo estipulado por la

Superintendencia, razón por la cual la empresa presentará los recursos de reposición

y apelación para demostrar el cumplimiento de lo exigido por esta autoridad.



"Claro trabaja para mantener a los colombianos conectados y brindarles el mejor

servicio y la mayor cobertura en el país, ajustando procesos para responder a las

necesidades de sus clientes y con el propósito de brindar mejores experiencias", concluyó la empresa.