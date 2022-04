Sándwich Qbano: ‘el nuevo reto es suplir la alta demanda’

La cadena Sándwich Qbano no escapa a las vicisitudes por el desabastecimiento de insumos y materias primas para atender sus 219 puntos de venta. Sin embargo, los resultados son satisfactorios al cierre del primer trimestre del año, según explica su gerente general,María del Pilar Amorocho Gutiérrez.



(Compras en tiendas físicas no murieron y resurgen con la reactivación).

En el plan de negocios, la cadena programa este año bajar el ritmo a sus aperturas y sumar unos seis locales. Destaca la reciente inauguración en el Aeropuerto Internacional El Dorado.



(Guerra amenaza la cadena de alimentos y fertilizantes en el mundo: FAO).



¿Cómo estuvieron los negocios el año pasado?



En el primer semestre se notaron las restricciones primero y luego el paro que afectó mucho más que la pandemia, porque no había manera de llegar a los puntos. Adicional a eso nuestra planta de producción queda en Cali, la ciudad más afectada por todo esto.

Vamos a completar casi el año del paro y siente uno que todavía nos cuestan trabajo ciertas cosas pues hay procesos del sector agropecuario que no se pueden acelerar.



Después vino la reapertura en septiembre y octubre. Los clientes una vez más nos contaron que somos la marca más reconocida. Las ventas al final de año se comportaron muy bien. Inclusive, estuvimos por encima del 2019 en el último semestre del año



¿Y este trimestre?



Como la marca funciona en la modalidad de franquicias tuvimos la exoneración del IVA como uno de los apoyos por parte del Gobierno Nacional para reducir el impacto de la pandemia y este año tenemos el reto de trabajar con el impuesto de nuevo. Muchos de mis franquiciados son pequeños empresarios y pudieron salir adelante con ese beneficio. Ahora, tuvimos que empezar el 2022 con una fuerte campaña de comunicaciones y de lanzamientos para asegurar que las ventas lograran incrementar de tal manera que no sintiéramos tan fuerte el pago del impuesto.



¿Y cómo les ha ido?



Afortunadamente en enero y febrero las ventas han estado por encima de las expectativas, en marzo hicimos una campaña tradicional y este año se han sobrepasado todas las expectativas. Eso funciona hasta hoy. El año va muy positivo, el reto no es a quién venderle, el reto es lograr tener las materias primas correctas y completas para poder suplir la demanda, y con los precios adecuados. Llevamos tres años de retos y nos ponen muy creativos.



¿Cuántos puntos de venta tienen hoy y cuál es el plan de crecimiento?



Tenemos 219 puntos de venta. Este año vamos a ir un poco más lento en términos de crecimiento, ya tenemos algunas aperturas firmadas, inclusive hace 15 días inauguramos la apertura del aeropuerto El Dorado, que es una de las más importantes para nosotros de este año. Estamos por abrir algunas otras ciudades intermedias y otras capitales importantes como Barranquilla, siendo cuidadosos en la escogencia de los locales.

Queremos asegurar de alguna manera que el franquiciado tenga un buen retorno de su inversión. Este año tenemos en proyectos seis puntos de venta, en algunos años hemos abierto 12, 15. Eso no quiere decir que si encontramos una oportunidad no la tomemos.



¿Cuáles son los datos centrales del año pasado y metas del 2022?



El año pasado cerramos con ventas superiores a $220.000 millones, tuvimos un crecimiento total del 26% frente al 2019, para nosotros es muy bueno pese al primer semestre tan crítico. Este año la idea es lograr mantener esos $220.000 millones lo que implica recuperar el monto del IVA.



¿Cuál es el análisis del consumidor que los visita mucho, pero tiene bajo poder adquisitivo?



Es un comportamiento que es realmente extraño y es en todo el sector. Digamos que, en general, se dice que hay un rezago psicológico de la pandemia en donde la gente realmente quiere seguir saliendo y vivir lo que por unos años no pudo vivir. Y, por el otro lado, también estábamos viendo un estudio que nos dice que hay productos que desafortunadamente son mucho más costosos en supermercados y todavía no en restaurantes y cadenas de comida.



¿Los restaurantes resisten al alza de precios en las cartas?



Definitivamente todo nos sube, hace dos o tres años existían negociaciones anuales con muchos productos, pero desde el año pasado eso desapareció y ahora son de corto plazo. Estamos haciendo todo lo posible para no trasladar el 100% de ese mayor valor al consumidor. Hacemos el incremento una vez al año, lo hicimos en noviembre y el siguiente debería ser el próximo noviembre, pero ya ahora estamos pensando hasta dónde vamos a poder aguantar. Hay un esfuerzo gigante y creemos que vamos a sacrificar un poquito de rentabilidad, pero no podemos tampoco sacrificarla toda porque finalmente se trata de un buen negocio para todos, para el proveedor, para el consumidor y para nosotros, para que el círculo sea virtuoso.



¿Qué esfuerzos hacen?



Trabajamos muy de la mano con la planta de producción de nosotros que es una compañía aparte. Ellos son los encargados de hacer las compras, producir y vendernos. Los acompañamos en los procesos de negociación con varios proveedores porque se han diversificado. Igual se trabaja en distribución porque es un tema, no solamente de precio, sino de abastecimiento y de logística.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO