Sanitas habría pedido entrar a plan de reorganización

En el agitado momento que está viviendo el sector de la salud, el ministro de esta cartera, Guillermo Jaramillo, habló sobre el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la situación de la EPS Sanitas con Cruz Verde y la integración vertical de la entidad con sus clínicas sumado a un plan de reorganización.



Según las cifras del Ministerio, Sanitas es una de las EPS que más UPC recibe, pero además de las que más gasta. De acuerdo con los datos, desde el 2019 esta entidad ha manejado $31 billones, de los cuales $24,2 billones son del contributivo y $3,4 del subsidiado, siendo los recursos que han estado manejando por estos últimos años, que además han ido aumentando.



“Solamente a Sanitas le dimos $8,5 billones en octubre. Terminan con más de $10 billones. Siguen insistiendo, después de tres gobiernos, sobre algo que ya está saldado, pero lo siguen preguntando. No pueden decir que no se le ha pagado”, explicó el Ministro.



Adicionalmente, reiteró que los presupuestos máximos están siendo dados a los del régimen contributivo en un 70%. “Hoy no solamente subsidiamos con los presupuestos de la Nación al régimen contributivo, sino que nos gastamos también el 70% de esos recursos en el régimen contributivo. Eso hay que mirar muy detenidamente, porque a los pobres y a la gente vulnerable los estamos excluyendo”, dijo.



Frente a la cartera vencida de Sanitas, Jaramillo indicó que esta entidad tiene una cartera de $899.233 millones, donde solo la de 30 días, es de $439.243 millones (48,8%). Por otra parte, se refirió nuevamente a la operación vertical de las clínicas de Sanitas, donde aseguró que “mientras más compran y tienen más activos en su empresa, baja de patrimonio, no tienen el capital mínimo, no tienen el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”.



Frente a esto, el director de la Adres, Félix León Martinez, aseguró que en todos los anuncios hay un problema que es del sistema de salud de Colombia y es la integración vertical de negocios, siendo el ejemplo más claro en su momento, la situación de Saludcoop.



“Esta forma de sacar el dinero por detrás por utilidades, ha sido clásica en el sistema, se repitió en Medimás cuando las IPS eran las dueñas de la EPS y las IPS le ordenaban a la EPS el giro. Se encuentra que cuando las IPS y todos los otros negocios son los dueños de la EPS acaban dándoles más recursos, más dinero y los mejores pagos a sus propios socios”, declaró.



El Ministro, también manifestó que Sanitas solicitó un plan de reorganización institucional, mientras sus empresas son vigorosas y “florecen por todas partes de América”.



“Aquí vienen y piden y solicitan un plan de reorganización institucional, que es el mecanismo para la cual flexibilizan los indicadores financieros y las audiencias requeridas para la habilitación. Mientras tienen toda esa integración vertical ganando y enriqueciéndose, piden que les flexibilicen todavía eso para tener menos reservas", apuntó.



Agregó que "en su estado de cuenta registran y certifican una supuesta deuda de Adres que no existe, no cumplen con la constitución de la reserva técnica, y fuera de eso incluyen en los gastos de administración servicios que no le corresponden, inclusive de empresas que no tienen nada que ver con ello”, argumentó el Ministro.



Así mismo, Guillermo Jaramillo pidió a la Contraloría que utilice el artículo 65 de la ley 2591 del 2022, para que se levante el velo corporativo en ese caso. Además, añadió que es necesario que se realice una auditoría al pago de los recursos aportados por las EPS a proveedores.



“Se debe hacer una auditoría forense al flujo de recursos. Desde ya comenzar a regular la integración vertical de negocios en el sector de la salud. Porque queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades. A dónde van a parar los efectivos. Quién es el que se está beneficiando en última instancia. Y solicitar, por supuesto, a la superintendencia la certificación para realizar giro directo por parte de la Adres, por el no cumplimiento del patrimonio adecuado como está constituido en el plan de desarrollo”, añadió Jaramillo.



Por su parte, Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de Presidencia, criticó que "Sanitas le miente descaradamente a los colombianos. Como las empresas ya liquidadas, siguen trabajando, operando los recursos, fingen una aparente insolvencia, le quedan debiendo a trabajadores, a empresas que no hacen parte de su integración horizontal y se van porque quién los obliga a pagar donde no tienen cuando ya el dinero lo sacaron".



Añadió que lo que están solicitando respetuosamente al Contralor es que considere aplicarle a Sanitas el levantamiento el velo corporativo con el único propósito de saber a dónde están los dineros de la salud de los colombianos y que "la EPS deje de mentirle a los colombianos, le deje de mentir al Congreso de la República para generar cortinas de humo con el único propósito de generar una falsa sensación en torno al propósito de la reforma a la salud del Gobierno, que es la garantía del derecho a la salud", reiteró.



Respecto al plan de reorganización emitido por Sanitas, el Superintendente de Salud Ulahí Beltran, aclaró que efectivamente el 2 de octubre la entidad remitió la solicitud de plan de reorganización institucional, operativa y financiera en el marco de un decreto 1600 del 2022 y expuso algunos factores que están afectando la solvencia y el cumplimiento de condiciones financieras de la entidad, entre ellas, según lo que argumentan, está el incremento de la recepción masiva de afiliados producto de liquidaciones y la presencia en nuevos territorios, la insuficiencia, argumentada de acuerdo con Sanitas, de los presupuestos máximos y de la UPC.



POR: DIANA K. RODRÍGUEZ T.