Sanofi mejora calidad de vida de enfermos crónicos

La farmacéutica Sanofi impulsará en América Latina, con Colombia en primer lugar, las terapias digitales para enfermedades crónicas, que facilitará el tratamiento a los pacientes, a la vez que mejorará su calidad de vida y reducirá costos del sistema de salud.



Un enfermo crónico de diabetes, por ejemplo, que se administre la insulina a diario y se realice la glucometría contará con todos sus datos en una aplicación digital a la que tiene acceso su médico, lo que permite una terapia integral para que el paciente esté controlado las 24 horas, los siete días de la semana.



“Con eso, el médico sabe en todo momento si estás controlado y el paciente también es consciente de ello, porque habitualmente los enfermos no tienen la concientización que se necesita para saber si lo están haciendo bien o mal”, explica el gerente de Medicina General de Sanofi Región Andina, Pacífico, Centroamérica y Caribe, Eduardo Arce Parellada.



Estas terapias digitales que Sanofi traerá a Colombia “van a estar en el mercado rápidamente” e implican entre 15 y 20 % de ahorro en el manejo de la enfermedad. “Somos conscientes de que hemos llegado al límite de lo que el medicamento puede hacer para controlar la enfermedad. Si no incorporamos otras cosas no vamos a controlar la pandemia silenciosa del siglo XXI que es la diabetes”, dijo Arce.



EFE