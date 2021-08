En reactivación, Santa Marta apuesta al turismo de eventos

A finales de septiembre, los comerciantes del país realizarán su tradicional Congreso de Fenalco. Esta vez será en Cartagena y el plan es que sea completamente presencial algo que, en tiempo de pandemia, es una apuesta audaz.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, insiste que es hora de que este sector, tal vez el más afectado por la crisis sanitaria tenga luces ciertas de reactivación. Por ahora, está previsto que en un espacio para 2.000 asistentes tengan asiento entre 500 a 600 personas, aunque confía que en la medida en que las condiciones de la pandemia mejoren puedan tener cabida unas 750.



“Este sector de Mice - Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones - ha sido el más golpeado de toda la oferta comercial y turística. Los aforos han sido mínimos. Poco a poco, en la medida en que el proceso de vacunación ha ido mejorando. Pero creemos que las autoridades nacionales y regionales están extremadamente cautelosa. Le apostamos a mejorar la gradualidad con la que se ha abierto el sector”, atendiendo los protocolos de bioseguridad, comenta.



Por su lado, los empresarios que organizan este tipo de eventos empiezan a notar reactivación y se muestran optimistas.



Una de las zonas del país en donde se mira con esperanza el desarrollo de esta industria es Santa Marta que, por tradición, ha sido identificada con un destino ideal para disfrutar de la playa y la naturaleza.



Sin embargo, la misma crisis de meses sin actividad turística y el análisis de las capacidades llevó a la reflexión de empresarios, autoridades y gremios de que la capital del Magdalena tiene la infraestructura suficiente para ser un jugador importante del turismo Mice y que se pueden atraer eventos de talla internacional.



La directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta, Angélica Silva Franco, dice que al ritmo de una reactivación notable del comercio, del turismo - por encima de niveles nacionales- y de la mejora en la demanda, se ha optado por encaminar a Santa Marta, en la ruta por el turismo corporativo.



“Antes de la pandemia no lo habíamos considerado, pero la misma situación nos llevó a esa reflexión, tenemos una excelente oferta hotelera, una buena infraestructura natural para los eventos y para el segmento de bodas y por eso ahora nos estamos enfocando en el turismo Mice”, afirmó.



Alrededor de esta iniciativa están de acuerdo empresarios, gremios y autoridades regionales.



POSIBILIDADES Y RETOS



Dice Jaime Alberto Cabal que, según la Asociación de Congresos y Convenciones Internacional (ICCA), al 2019, entre los países que realizan eventos en el mundo, Colombia estaba en el puesto 29. En ese año se hicieron 156 eventos internacionales. Esto aparte de unos 1.000 nacionales.



Los de carácter internacional trajeron al país 49.067 participantes. Según la ICCA este tipo de turismo deja US$422 por día de consumo por turista y si el promedio de estancia es de 3,6 días, el monto se crece en beneficio de la cadena de empresas que participan en la realización de estos eventos.



Las capitales que más captan esos congresos, según las últimas estadísticas, fueron Bogotá con 57, Cartagena con 42, Medellín con 34, Cali con 27. Y en ese mapa, Santa Marta apenas registraba dos. Justamente, el reto de esta capital es mostrar que tiene cómo mejorar su posición en este escalafón.



“El principal objetivo es que la ciudad esté dentro de los cinco destinos más importantes en realización de eventos de turismo Mice a nivel nacional. Hoy estamos entre el sexto y séptimo lugar. Es una meta que en muy poco tiempo queremos alcanzar. Creo que en unos dos años ya la deberíamos estar cumpliendo”, comenta Angélica Silva.



Para fortalecerse como destino para el turismo de negocios, la ciudad tiene desafíos, pero tal vez el más importante es el de la conectividad, dado que las condiciones del Aeropuerto no facilita el movimiento de vuelos internacionales.



LOS EMPRESARIOS



El sector privado de la capital del Magdalena une esfuerzos para que la ciudad obtenga el reconocimiento para albergar grandes eventos, al tiempo que reportan una reactivación de la actividad turística.



En esta tarea están, por ejemplo, los hoteles Marriott Playa Dormida, AC Marriott, Hotel Hilton Garden INN, Hotel Mercure, Hotel Estelar y Centro de Convenciones, Hotel Best Western, Hotel Irotama Resort, Hotel Zuana, Hotel Sánha Plus y Mamancana.



Chrystian De La Barrera, gerente general del Hotel Hilton Garden INN, señala en estos últimos meses se ha visto un incremento de la demanda en la ciudad.



“Hemos tenido un junio superior al 2019. Y se entiende porque la gente está buscando salir y le interesa los destinos de naturaleza y turísticos como Santa Marta. Nos hemos favorecido, los hoteles hemos tenido ocupaciones muy buenas, siempre cumpliendo protocolos de bioseguridad” apuntó.



Sobre la expectativa de reactivar los eventos, indica que ya se nota que retoman los de más de 50 personas y la expectativa es una mejora para lo que resta del 2021. La cadena se alista para abrir en el 2021 otro hotel en Pozos Colorados.



Francisco Coronado, gerente general de Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones, confía en la recuperación. “Ya estamos cerca de poder hacer eventos grandes. Este año ya hemos hecho dos congresos. Tenemos, uno de gastroenterología para este año”, señaló.



Además, tiene otro de salud y belleza para octubre que en otras versiones ha tenido 2.000 asistentes internacionales, pero se tiene previsto que se realice en dos jornadas - en la mañana y tarde- para que se permita mayor presencia de participantes, unos 800.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio