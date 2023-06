Reabrieron rutas a Bahía solano y Nuquí: esto cuestan los tiquetes

La aerolínea colombiana Satena anuncia la reapertura de tres rutas aéreas que permitirán a los turistas dirigirse al pacífico colombiano en el segundo semestre de 2023.

Las rutas empezaron su funcionamiento el 2 de junio. Satena retomará los vuelos desde Medellín y Quibdó hacia Nuquí en operación los días lunes, miércoles, viernes y domingos. La aerolínea indica que con esto “se amplían las opciones de viaje y se facilita el acceso a esta región”.

Asimismo, desde el 15 de junio, Satena restablecerá los vuelos desde Medellín hacia Bahía Solano, los cuales estarán disponibles los días lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos, para ofrecer mayores opciones de viaje a los turistas.

La aerolínea ha puesto, en su página web, a la venta los tiquetes para estas rutas con tarifas finales, sin promociones, desde los $165.000, “con el objetivo de ofrecer precios asequibles y promover la visita de turistas interesados en volar en la región pacífica”.

Temporada de ballenas en el pacífico Satena

Satena cuenta con diversos horarios de vuelo para cada ruta, son los siguientes:

- Medellín – Nuquí: lunes, miércoles y viernes 08:30 a.m. y domingos 10:00 a.m.



- Nuquí- Medellín: lunes, miércoles y viernes 12:00 p.m. y domingos 1:30 p.m.



- Quibdó – Nuquí: lunes, miércoles y viernes 11:00 a.m. y domingos 12:30 p.m.



- Nuquí- Quibdó: lunes, miércoles y viernes 10:05 a.m. y domingos 11:35 a.m.



- Medellín – Bahía Solano: lunes y miércoles 10:05 a.m., jueves 09:30 a.m., sábados 11:00 a.m. y domingos 10:00 a.m.



- Bahía Solano- Medellín Solano: lunes y miércoles 11:30 a.m., jueves 10:55 a.m., sábados 12:30 p.m. y domingos 11:25 a.m.

Además, la aerolínea recomienda que si los viajeros requieren mayor información sobre los horarios de vuelo, tarifas y reservas, podrán realizar la consulta en su página web.



