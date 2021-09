Scotiabank participó en el megacrédito a Ecopetrol

The Bank of Nova Scotia (‘Scotiabank’) participó en el contrato que por US$3.762 millones celebró Ecopetrol con la banca internacional en días pasados.



De acuerdo con Scotiabank Colpatria, el tramo que desembolsó The Bank of Nova Scotia correspondió al 25 % del total de la obligación del crédito de adquirido por la principal empresa colombiana, es decir alrededor de US$918 millones.



Esta importante transacción financiera, en la que además Scotiabank tamvién desempeña el papel de agente administrativo, tuvo como objetivo financiar la adquisición, por parte de Ecopetrol, de 569.472.561 acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), equivalentes al 51,4 % de las acciones en circulación de la compañía que eran de propiedad de la Nación.



“En el banco nos sentimos muy complacidos de acompañar a Ecopetrol en una de las adquisiciones más importantes de la historia reciente de Colombia mediante una operación de financiamiento de esta envergadura; contribuyendo a la constitución en un futuro cercano de uno de los conglomerados de energía más relevantes en toda la región”, expresó Jabar Singh, vicepresidente de Scotiabank Colpatria.



El crédito, que se estructuró a dos años, posiciona al grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, como uno de los principales actores en la financiación de clientes corporativos y soberanos, consolidando su misión dentro del mercado financiero, dijo la casa bancaria.