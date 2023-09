‘Buscamos promover más el rol de las empresas’: CAN

En pro de la integración de los países de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, su nuevo secretario general, Gonzalo Gutiérrez, conversó con Portafolio sobre los planes que tiene en su nuevo cargo, que lo asume a partir de hoy, con la intención de realizar acciones concretas para los ciudadanos.





Ahora que usted asume el cargo ¿qué expectativas ve en la CAN?



La Comunidad Andina es un mecanismo de integración vigente, pero que nuestras poblaciones no lo perciben así. Un poco lo dan por descontado en muchos de los avances que se han logrado. Por ejemplo, todo nuestro comercio intracomunitario está eliminado de aranceles, no pagamos entre nosotros, pero nadie percibe eso.



Tenemos medidas positivas como el poder viajar entre nuestros países sin necesidad de pasaportes o visas, el tener un roaming automático y sin costo adicional.



El paso siguiente es visibilizar mejor a la Comunidad y luego discurrir por caminos en los que se adopten medidas, especialmente en el campo social, que puedan ser beneficioso para los ciudadanos de a pie.



¿Cómo ve la política de aranceles inteligentes que propone el gobierno de Colombia?



Los países tenemos compromisos internacionales que hemos asumido, entre ellos, la liberación total de aranceles que existen entre las naciones de la CAN.



El cambiar este estatus implica que el país que desea hacerlo tiene que negociar con todos sus socios comerciales para llegar a un acuerdo en el que se modifiquen esos aranceles.



Cada país es soberano de enfocar la manera que más beneficia sus intereses, pero teniendo siempre en cuenta que la unilateralidad no funciona, que en este caso todo tiene que discurrir por un camino de consenso multilateral.



¿Cómo ve la relación entre los países miembro?



Desde el establecimiento de la CAN, del Pacto Andino originalmente, es que hay un importante crecimiento. En 1969, cuando se inició, comerciábamos entre nosotros un poco más de US$50 millones. En el 2022 nuestro intercambio superó los US$10.500 millones.



En lo que se refiere a nuestro comercio intrarregional, en los primeros meses de este año estamos viendo una contracción. Esperemos que esto sea solamente una situación coyuntural que permita retomar y hacer crecer nuestro porcentaje de comercio.



¿Qué propuestas va a llevar en temas de cambio climático?



Ya se ha aprobado una carta medioambiental. Hemos renovado nuevamente el Consejo de Ministros del Ambiente para que se reúnan y adopten medidas conjuntas.



Creo que los cuatro países andinos deberíamos reforzar nuestra acción conjunta en materia de medioambiente para que los compromisos del Acuerdo de París en materia de cambio climático se cumplan particularmente en lo que se refiere a las cifras de cooperación.



Se ofrecieron montos de cooperación importantes que no están llegando a los niveles que se prometió. En ese campo, es donde debemos ser mucho más activos y, por supuesto, también concertar internamente en la lucha contra los problemas ambientales.





¿Cómo está la movilidad de ciudadanos?



La movilidad entre los cuatro países andinos en función a la capacidad de viajar exclusivamente con nuestros documentos de identidad nacionales ya es una cosa consagrada.



He venido hablando sobre la importancia de que coordinemos el tema de seguridad. Lo que ha ocurrido en Ecuador con el asesinato del candidato Villavicencio es algo horroroso.



Es esta irrupción de crimen organizado amenazando la institucionalidad democrática. Ya se viene estudiando la posibilidad de promover una reunión de ministros para coordinar medidas conjuntas.



¿Qué planes tiene para la integración económica?

Buscamos promover más el rol de las pequeñas y medianas empresas, pero también debemos generar iniciativas que promuevan los aspectos sociales.



El tema del beneficio directo a nuestros ciudadanos, por ejemplo, en todo lo de seguridad social. Ya hay una decisión aprobada, pero tiene que ser reglamentada.



Se viene generando un sistema que se llama Intercom para enlazar la información sobre documentos de comercio de los cuatro países. Es una iniciativa estupenda para facilitar el comercio entre nosotros.



¿Y el avance de la Alianza del Pacífico?



Es una iniciativa importante de cuatro países diferentes a la Comunidad Andina, pero es también un complemento. Hay que avanzar en aprovechar la Alianza del Pacífico para llegar al mismo objetivo que ya llegó la CAN.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio