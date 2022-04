¿Se guardará del todo el tapabocas? El panorama con las nuevas medidas

Luego del anuncio del Presidente de la República, Iván Duque, sobre el levantamiento del uso de tapabocas en espacios cerrados a partir del primero de mayo, las reacciones por parte de los gremios no se hicieron esperar. Cabe destacar, que tampoco se pedirá el carné de vacunación para entrar a eventos masivos, bares, discotecas, museos, bibliotecas, cines y eventos deportivos.



(Cali y Medellín, entre las capitales que seguirán usando tapabocas).

Y es que la medida se toma, teniendo en cuenta que el número de casos por covid-19 en Colombia han descendido, así como el número de fallecidos, mientras que la cifra de vacunados sigue en aumentando en el territorio nacional.



(Empresarios piden revisar uso del tapabocas en colegios).



SECTOR NOCTURNO Y RESTAURANTES



Para Guillermo Henrique Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, levantar la exigencia del uso de tapabocas, así como de la presentación del carné al ingreso de los restaurantes, será un alivio para aquellos clientes “inconformes” con esta medida.



“Sin duda va a aliviar la experiencia de varios clientes que se sentían incomodos con esta medida. Debemos aclarar que el uso respectivo del tapabocas seguirá en la cocina de los establecimientos, por lo que es una práctica relacionada con la inocuidad de los alimentos”, dijo Gómez París.



Por su parte, Adriana Plata, presidente ejecutiva de Asobares, manifestó que el gremio celebra esta medida, y afirmó que esta decisión es el resultado, tanto del trabajo de empresarios y la ciudadanía.



“Vamos por buen camino en esta reactivación económica, y sabemos que poder tener la liberación en estas medidas impactan positivamente el ejercicio comercial de nuestros negocios”, agregó Plata.



¿FIN DE LA PANDEMIA?



Si bien el gobierno ha levantado la medida, también señaló que será obligatorio utilizar tapabocas en servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público y espacios cerrados de los colegios.



De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, la medida es positiva y “nos acerca al esperado fin de la pandemia”. No obstante, pidió analizar si se debe mantener la restricción del uso del tapabocas en los colegios.



“Se ha encontrado que los niños no han sido los grandes de vectores de contagio, pero, en cambio, sí han vivido unos años difíciles en su proceso educativo”, comentó.



En general, llamó la atención en que “a nivel personal es importante que seamos prudentes, considerando que gran parte del país está atravesando por época de lluvias, lo que trae consigo el incremento de enfermedades respiratorias”.



Al insistir en que son necesarias las conductas de autocuidado, Mac Master apuntó que “aislarse en caso de presentar un cuadro respiratorio, lavarse las manos y usar el tapabocas en los espacios que indican las autoridades de salud, como hospitales, medios de transporte y entidades educativas; debe ser observado con rigor para asegurar que mantengamos la buena senda de la reactivación que lleva el país”.



Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, precisó que la decisión del Gobierno es acertada y permitirá continuar con la recuperación de la economía colombiana.



Por su parte, desde Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, dijo que el anuncio del presidente Duque, es favorable para el sector y destacó que en la capital la vacunación ya llega al 95% con la dosis completa en lo mayores de 11 años.



“Esto descarga a los comerciantes, a los empresarios, a los restaurantes que tienen que exigir el carné de vacunación. De todos modos, es una responsabilidad de cada quien mantener el distanciamiento social y en los lugares donde se siga exigiendo el tapabocas manejarlo de manera responsable”.



María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, consideró que “eliminar el uso obligatorio de mascarillas en los espacios cerrados es una positiva señal para el tránsito a la normalización completa”, siempre y cuando no se pierda de vista la experiencia que ganamos en autocuidado, limpieza y medidas sanitarias.



“La decisión refleja el buen trabajo hecho por el sector público y privado para enfrentar el covid-19 e impulsar la vacunación masiva y contribuirá en los procesos de reactivación económica. Hemos aprendido importantes lecciones de autocuidado y para que la mayoría de las ciudades del país puedan implementar las nuevas medidas se requiere impulsar la vacunación en las dosis de refuerzo”, señaló Lacouture.



En representación de las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, afirmó que la flexibilización de las medidas sanitarias es un riesgo que cada uno de los países debe asumir con el fin de tomar al máximo la normalidad.



Coincidió en que es necesario analizar la situación de los menores de edad y las consecuencias de seguirles exigiendo su uso en las actividades escolares, cuando han tenido una cuota de sacrificio bastante alta. Paralelamente, comentó, es pertinente estudiar la evolución de la vacunación en esta población.



Quintero dijo que también hay que mantener el monitoreo permanente sobre la evolución del virus porque hay municipios del país que han sido más lento en el control de la pandemia y han tenido dificultades. “Las medidas son buenas, siempre y cuando no se abandone el seguimiento a la evolución”.



PORTFOLIO