Alianzas, uniones y retornos, las ‘movidas’ del sector aéreo

La industria aerocomercial ha pasado por cambios abruptos este año. Desde afrontar la pandemia, llegar a nuevos destinos, reformar o aumentar rutas y hasta generar alianzas estratégicas son algunos de los retos a los que se ha tenido que someter el sector.



Después del anuncio de voluntad de unirse Gol, Avianca y Viva bajo la sombrilla de Abra, otros actores del mercado han decidido generar trabajo en conjunto con otros competidores.



Este es el caso de Latam y Delta, que anunciaron la aprobación del Joint Venture por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) lo que permitirá a las aerolíneas mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y ofrecer más rutas que se agregarán a las de código compartido.



Esta aprobación era la última necesaria por las empresas para avalar esta figura comercial, ya que esta fue aprobada en los países de Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay).



Sobre los cuestionamientos de qué significaría un Join Venture entre las empresas, Latam aseguró que no significará una integración entre compañías, sino es avanzar ‘un poco más allá de un código compartido’ que ya veían manejando desde el 2019.

“No solamente compartimos las rutas sino las coordinamos juntos. De esta forma, se planean conjuntamente rutas, itinerarios, tarifas y comisiones -todo lo comercial- y las compañías, a pesar de ser competidores están autorizadas para poder hablar y programar todo”, indicó la aerolínea.



Con esta aprobación, las empresas ‘pueden sentarse a programar para 2023’, y tener una oferta comercial más completa para los viajeros. La aerolínea fue enfática en que este anuncio no significará que funcionen juntos, sino un trabajo en conjunto, pues “los pasajeros de Latinoamérica podrán conectar a través de Latam con las rutas de Estados Unidos y Canadá que opera Delta, y los pasajeros en Estados Unidos tendrán el mismo beneficio en la región para las rutas que opera Latam, además de los beneficios que ofrecen ambas dentro e sus programas de viajeros frecuentes”.



Implicaciones de las alianzas

Es de recordar que el 11 de mayo Avianca, Viva y Gol anunciaron la firma del acuerdo para crear un grupo de transporte aéreo bajo una estructura de holding empresarial llamado Abra Group Limited (Grupo Abra).



Y es que esta consolidación, pues aún se encuentra en las manos de la Aeronáutica Civil en el caso de Colombia, con las marcas Avianca y Viva pasaría a liderar la participación en el mercado con un 52,5%, le seguiría Latam con el 20% e EasyFly con el 4,5%.



Sobre todo este revuelo en la industria expertos han señalado los pro y contra de estas uniones/alianzas. Para Felipe Quintero, socio M&A de DLA Piper, estas pueden generar beneficios para las compañías y los pasajeros después del impacto de la covid-19.



“Las integraciones en la industria aérea, en particular en circunstancias adversas como las que han vivido las aerolíneas en los últimos dos años, han resultado beneficiosas para las empresas, los consumidores, los grupos de interés y el mercado en general. La sostenibilidad de los distintos jugadores en muchos casos depende de que se hagan integraciones y alianzas inteligentes”, explicó Quintero.



Por otro lado, Gabriel Ibarra , expresidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, dijo que toca estudiar con lupa estas decisiones por las implicaciones sobre competencia en el mercado.



“Esa operación es necesario verla con rigor por la importancia que tiene Avianca en el mercado. Se ha visto que no hay una competencia que lo obligue a esforzase. Esa operación despierta muchas inquietudes sobre todo para el consumidor”, dijo.



Ambas operaciones entre los líderes del mercado darán detalles sobre qué implicaciones traerán, pero, por el momento Latam aseguró sobre esta alianza comercial que en meses posteriores revelará cómo funcionará.



Mientras tanto, la fusión de Avianca, Viva y Gol ha despertado inquietudes en el sector sobre la falta de claridad de qué traerá consigo que trabajen bajo la misma holding.

Nuevas rutas en venezuela

El pasado 26 de septiembre Colombia y Venezuela abrieron sus fronteras nuevamente para el transporte aéreo y de carga.



Con esto, algunos jugadores que se habían retirado del país vecino decidieron retornar. Este fue el caso de Wingo, Avianca y Latam (estos dos últimos aún se encuentran a la espera de autorizaciones pendientes para empezar su operación), sin embargo, Wingo sí lanzó a la preventa boletos para la ruta Bogotá - Caracas, Medellín - Caracas para el 4 de octubre y Bogotá - Valencia (en noviembre).



Pese a el interés del operador de volar nuevamente en cielos venezolanos, este tuvo que parar la venta un día después de la reapertura de la frontera y está a la espera de autorizaciones por parte de Venezuela.

