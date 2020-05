Sector asegurador, a alistarse para impacto por la covid-19

Con una perspectiva de caída de la economía entre -0,1% y -2,3% durante el 2020, el sector asegurador “enfrentará una desaceleración en las primas emitidas”, dijo un informe sectorial de la de sociedad calificadora de valores Value & Risk Rating.



(Mayor incumplimiento amenaza a los seguros de arrendamiento).

En el informe ‘Las compañías de seguros en Colombia y su capacidad de respuesta ante la covid-19’, la firma señala que en seguros generales se “verían fuertes impactos en automóviles y SOAT (las ventas prácticamente fueron nulas desde marzo), incendio, terremoto y vida deudor (por la ralentización en la colocación de nuevos créditos de consumo y vivienda en el corto plazo)”. La firma también dice que hay incertidumbre sobre la reactivación plena del gasto público en proyectos de infraestructura para este año.



Así mismo, advierte que “el impacto sería mayor en el ramo de riesgos laborales, ya que el aumento en el desempleo (que se ubicó en 12,6% a marzo, y con tendencia creciente) podría reducir las afiliaciones, sumado a los menores ingresos estimados para las empresas y las personas, impactarían los segmentos de vida grupo e individual”.



ELEMENTO POSITIVO



La sociedad calificadora de riesgo hace la salvedad en que la desaceleración de las primas “es probable que contribuya a mejorar las tasas netas de riesgo y la solvencia, ya que es consecuente que disminuyan los requerimientos de capital y reservas para ejercer la actividad y de esa forma, políticas de reinversión de utilidades serán claves para contrarrestar dicha ralentización.



De otra parte, Value and Risk considera la devaluación como otro probable factor de riesgo, ya que estimó que cerca del 30,6% de las primas emitidas por las compañías generales son cedidas a reaseguradores en el exterior y generalmente con precios expresados en moneda extranjera.



Además, considera que la covid-19 impactaría la siniestralidad de forma diferente en cada uno de los segmentos: “en generales, la menor actividad económica limitaría las reclamaciones, mientras que en vida crecería la mortalidad y petición de servicios por parte de los asegurados (aspecto que podría estar atado a las cláusulas de exclusión por pandemias).



Frente a esto, la calificadora estableció que el ramo de salud solo representa el 12,7% de las primas emitidas en este segmento, lo que limita los riesgos asumidos.



Adicionalmente, se aprecia que el factor de eficiencia ha mejorado en mayor proporción en generales que en vida, aunque podrían aumentar al disminuir el volumen de negocio.



Value & Risk advierte que por tal motivo, “es posible que crezcan las pérdidas técnicas, lo que llevará a las aseguradoras a evaluar temas como la transformación e innovación tecnológica, y la optimización de canales físicos y digitales, para mejorar sus resultados en el largo plazo”.



El informe dice que el sector asegurador no solo se enfrenta a la limitada cultura y conocimiento del negocio, sino que además se ve expuesto permanentemente a riesgos normativos y otro reto que, según la calificadora, persiste para las aseguradoras “es el de lograr una mayor dispersión geográfica, ya que se evidenció un alto grado de concentración por ciudades (tanto por primas como por siniestralidad)”.



COSTOS POR LA PANDEMIA



De otra parte, un informe de Lloyd’s of London, dijo ayer que la pandemia costará US$203.000 millones a las aseguradoras en 2020, convirtiéndola en uno de los siniestros más caros de la historia junto al huracán Katrina o a los atentados del 11 de septiembre.



Según Lloyd’s, de ese total US$107.000 millones serán indemnizaciones, por ejemplo, por anulación de eventos deportivos o culturales y a seguros de viajes. Otros US$96.000 millones a pérdidas de valor en las inversiones del sector por el desplome de los mercados.



“En el mundo, las aseguradoras indemnizan a las empresas y a las personas afectadas por la covid-19 y proponen muchos tipos de coberturas diferentes”, explica John Neal, director general de Lloyd’s. Lo que torna esta pandemia “única”, según él, es “no solo su impacto humano y social sino sus consecuencias económicas”, con una explosión del desempleo, las quiebras de empresas y un hundimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en muchos países.

​