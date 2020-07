Sector de gimnasios perdería 30% de empleos al final de la pandemia

Cada mes, el sector de los gimnasios en Colombia deja de percibir alrededor de $100.000 millones de ingresos por cuenta de la pandemia. Según cálculos de la industria, en los tres meses y medio de restricciones por la cuarentena, el sector ha perdido más de $350.000 millones, cifra que continúa incrementando ante la incertidumbre por una fecha de reapertura de los centros de entrenamiento y el aumento de casos de contagios de coronavirus en el país, que podría aumentar el tiempo de reanudación de operaciones.



Sin duda, este sector, que emplea a cerca de 30.000 personas, ha sido uno de los más golpeados, pues no solo fue uno de los primeros en cerrar sino que, todo indica, sería de los últimos en reabrir.



De acuerdo con David Raya, gerente general de Smart Fit, una de las cadenas de gimnasios más grandes de Colombia, además de las millonarias pérdidas económicas también preocupa el cierre definitivo de varios pequeños gimnasios, que se han declarado en quiebra, situación que llevará a la pérdida de plazas de empleos.



“Una vez se retomen operaciones, el desempleo en el sector estaría por encima del 30%, esto derivado de las conversaciones y del balance del propio sector, ya que varios gimnasios pequeños han manifestado que cuando se levanten las restricciones ya no estarán en condiciones de continuar, razón por la cual anunciaron cierres definitivos”, señaló a Portafolio.co David Raya.



Pese a que han recibido la atención del Gobierno y frecuentemente se adelantan reuniones con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, el sector considera que han recibido menos apoyo desde el tema de financiamiento y acuerdos, respecto a otras industrias que permanecieron menos tiempo cerradas.



Además creen que lo más retador ha sido los tiempos de respuestas porque a pesar de que se abren espacios de diálogo y se tiene la atención, aún no se ha establecido una fecha de reapertura y no pueden avanzar en la implementación de los protocolos, pese a haber sido uno de los sectores más proactivos y que más rápido tuvo lista una propuesta de medidas de bioseguridad.



“Hemos tenido señales positivas con el Gobierno Nacional, a través de un aliado clave para nosotros que ha sido el Ministerio del Deporte. También desde el Ministerio de Salud hemos sentido una mayor atención hacia nuestro sector en temas mucho más concretos. Lo que pedimos ahora es que nos den la oportunidad de demostrar que podemos operar protegiendo la salud y sin ser un riesgo, y de demostrar que estamos listos y que somos parte de la solución”, agregó Raya.



Ernesto Lucena, ministro de Deporte, señaló a mediados de junio que hacía falta el visto bueno del ministerio de Salud para la reactivación del sector a partir del 1 de julio. Sin embargo, llegó la fecha sin que se lograra el aval y hoy es panorama para el sector luce igual o más nublado y por eso insisten en establecer una fecha.



Para Wilder Zapata, uno de los cofundadores y CEO de la cadena Action Fitness, la falta de una fecha clara de reapertura dificulta el panorama de la industria.



“Si a nosotros nos dieran una fecha clara todo sería más fácil porque podríamos programarnos y tomar decisiones y acciones para la puesta en marcha de los protocolos, pero por ahora el Gobierno no ha definido el rumbo y eso nos perjudica”, agrega Zapata.



El sector de los gimnasios atiende a 1,7 millones de usuarios en el país.



Portafolio.co