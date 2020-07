Sector gas corrige a Gobierno por las cifras de producción

Las cifras de producción de gas natural del 2019, y socializadas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) el pasado 30 de abril, no cayeron del todo bien en el sector gasífero del país.



La razón, para los productores, transportadores y comercializadores del citado combustible, la cifras de extracción, así como la de reservas probadas, distan en buena medida de los volúmenes reales.



Una carta con carácter reservado de cuatro páginas, a la que tuvo acceso Portafolio, enviada en días pasados por Naturgas al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, y al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, no solo explica cuáles son las inconsistencias de la información brindada por la citada cartera, sino que además piden aclaración de la misma.



“Es paradójico que en el año en el que Colombia celebra la exitosa estrategia social de expansión del servicio de gas natural llegar a 10 millones de usuarios conectados, también sea el año en el que el país tendrá las menores reservas desde que se decidió apostar por este energético como impulsador social del acceso a una energía limpia y competitiva para los colombianos”, señala de entrada la misiva.



Y a renglón seguido subraya: “La información (suministrada por la hoy ex ministra María Fernanda Suárez) genera muchas preguntas frente a lo ocurrido en 2019 y particularmente resalta la necesidad de implementar medidas de política pública que permitan dinamizar el sector de exploración y producción gas natural en Colombia”.



Para el sector gasífero, el malestar radica en que se informó que el índice de reservas/producción (R/P) bajó de 9,8 a 8 años, “la cifra más baja jamás reportada después de los hallazgos de la Guajira y Cusiana-Cupiagua”.



Así mismo, que la caída reportada de 654 gigapies cúbicos (gpc) representa una disminución superior al 17% de las reservas de gas natural, lo que para la industria gasífera “es la caída más alta desde que se creó la ANH y desde que esta entidad reporta las cifras de reservas anuales”.



De igual manera, al citado sector le llamó la atención en la socialización de la producción de gas natural por parte del MME, que la disminución de 308 gpc se estime como un “consumo en la operación”, lo cual sugiere “un cambio estructural en la manera como la ANH ha contabilizado históricamente estos consumos”.



“Después de haber analizado la información publicada, queremos plantear algunas consideraciones que, aunque no devuelven la tranquilidad de los escenarios futuros de reservas al sector, estamos seguros dan una mejor perspectiva de las reservas en el país”, subraya la misiva.



Para el sector, las cifras dadas a conocer por el MME, se debe a que la ANH solicitó para 2019 que los consumos de la operación se informen de manera separada con respecto a las reservas; además, 308 gpc descontados como “consumos de la operación” corresponden “a los consumos anuales (cerca de 42 gpc) llevados al límite económico de los activos (20 años), que es el 3,9 % de la producción de 2019”.



Recalca el sector gasífero que para estimar el balance en el 2019 de reservas probadas, solicitan una revisión en los cálculos al estimar que se excluyen de las reservas los consumos que se destinarían a la operación y posteriormente este valor de reservas se usa para hacer el cálculo del factor R/P sin descontar de la producción los consumos destinados a la operación.



Es decir, que la variación en estos remanentes reportado por la ANH fue de -18%, en donde un 8% correspondió a los consumos de la operación.



“Después de presentar la manera como estamos interpretando la información que se ha socializado hasta el momento, vemos que el tratamiento de los consumos propios de la operación, en particular al cierre del 2019, genera una distorsión en el factor R/P y específicamente en el mensaje de disminución del mismo”, dice el sector en la misiva.



Por lo anterior, la industria gasífera pide aclaración si se tiene en cuenta que se ha identificado una alta disminución entre las reservas probadas del 2019 con las del 2018 (-17%) como resultado de un ajuste en la interpretación de los consumos para la operación que afectó el cálculo de remanentes por parte de la ANH con los reportes de Ecopetrol y Hocol en el cual se excluyen los consumos de la operación (-8% está dado por este efecto).



Además que, bajo la normatividad establecida por la ANH, se manifiesta la metodología de valoración de recursos y reservas, en la que se permite a las empresas de exploración y producción reportar como reservas los consumos de la operación.



“Ecopetrol y Hocol, incluyen los consumos de la operación como parte de sus reservas en los informes al mercado, los cuales son auditados por reconocidas firmas internacionales”, dice Naturgas en su misiva.