'La dinámica del dólar tranquiliza a la industria gráfica en el país'

Después de cuatro años, a mediados de mayo volverá a realizarse Andigráfica, la feria especializada del sector gráfico en Colombia.



Tatiana Duarte Perea, presidente ejecutiva de Andigraf, dice que para este año, se espera la consolidación del sector en medio de una coyuntura favorable por el comportamiento del dólar, clave por el alto componente importado que demanda la actividad.



¿Vuelve Andigráfica después de cuatro años?



Estamos muy contentos de retomar con todo el ánimo. Después de 16 versiones, la expectativa es muy alta y esperamos más de 15.000 personas en Corferias para el evento que será del 9 al 12 de mayo. También tenemos más de 100 marcas en exhibición.



¿Cuál es el panorama del sector?



El año pasado las actividades de impresión han tenido un buen comportamiento. Cerramos el año con un crecimiento del 32% y las ventas aumentaron más de 33%. Eso nos ha mostrado una reactivación muy sólida de la industria y de ahí el interés en la Feria. Generamos más de 90.000 empleos.



¿Cómo ha evolucionado el sector?



Abordamos diferentes segmentos de la industria. Somos transversales como impresores, entonces trabajamos empaques, envases, etiquetas, productos editoriales, gran formato, material publicitario y eso nos muestra que es una actividad que se dinamiza rápidamente.



¿Cómo está en materia de comercio exterior?



Mueve US$1.000 millones. Pesan más las importaciones, cerca del 90%, especialmente de maquinaria. De hecho esta feria será clave para la exhibición de equipos y de tecnología de última tendencia.



¿Cuál es el panorama en cuando al acceso y los costos del papel?



El papel es parte de la cadena para los diferentes usos y segmentos de la industria. Las ventas de papel y cartón crecieron 13%y tuvieron un buen desempeño y la producción local aumentó 14%.



¿Qué tanto pesan los mayores costos y la escasez de materias primas en el aumento de las ventas?



Tuvimos unos años que no fueron fáciles debido a factores que impactaron la industria en general, afectando los costos y al consumidor final. Ahora vemos una estabilidad en el abastecimiento y la logística.



¿Cómo estuvo el primer trimestre del 2023?



Va un poco lento, no tenemos todavía las cifras definitivas.



No se está creciendo a los niveles del cierre del 2022 pero es una industria que crece a dos dígitos y eso nos tiene muy satisfechos. Esperamos que la feria que se realiza en mayo dinamice las ventas en los dos siguientes meses en el comercio maquinaria y equipos, por ejemplo.



¿Ese crecimiento de dos dígitos se puede mantener este año?



No creemos que sea de ese nivel, porque vemos una estabilidad. Lo que vemos es que se va a consolidar la industria.



¿Cuáles son los temas de política pública más sensibles para la industria en esta coyuntura?



Pensamos en todas las reformas que vienen y que no afectan solo a la industria gráfica, entonces pensamos que es un momento de ajuste, de trabajo con paso firme y con cuidado y vemos posibilidades de manejar el dólar que nos ha tranquilizado y nos da certeza en la industria gráfica”.



El trabajo en los procesos sustentables

En Andigráfica, la industria mostrará que las empresas tienen más compromiso social. Según Andigraf, 63,6% de ellas, manifiesta su interés en mejorar sus procesos para sustentables. En el Gran Salón de Corferias los visitantes podrán conocer las tendencias en cuanto a maquinaria y equipos, insumos, flexografía, soluciones integrales de investigación y comunicación, animación digital, diseño, publicidad e impresión. El público profesional de la cadena productiva también podrán hacer negocios, participar de una agenda académica y establecer contactos.

