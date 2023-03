En el marco del encuentro anual de Sahic, desarrollado en Cartagena, la firma STR, que proporciona datos de mercado sobre la industria turística y hotelera, analizó qué ha pasado con el sector en los últimos años desde la llegada de la pandemia y reveló que los precios de las tarifas han tenido una fuerte escalada, incluso se evidencia una mayor subida en los últimos dos meses, lo cual no necesariamente se traduciría en mayor rentabilidad, sino una respuesta por sobrevivir en un panorama inflacionario.



“Los precios de las tarifas hoteleras están muy por encima de prepandemia, la media nos indica que es cerca de un 34% una cifra mayor que la inflación como en países como Colombia. Cuando ajustamos los precios a la inflación y lo vemos en términos reales de las principales ciudades de la región, en el caso de Cartagena tienen una subida de los precios del 20 %, Río de Janeiro en dos meses ha crecido bastante, más de 70% en Sao Paulo y Bogotá también, cerca del 12 %”, indicó al respecto Patricia Boo, directora senior de la firma para América Latina.

Y es que, si bien los precios han subido, Boo fue enfática en explicar que esto no se ha reflejado en una rentabilidad que va acorde con esta dinámica, sino es una reacción por continuar en el negocio de manera financieramente saludable.

“Los niveles de rentabilidad no están a la par del crecimiento que se presenta en las tarifas. En el caso de México, los gastos de nómina por habitación están creciendo muy por encima de los ingresos totales por habitación, de ahí que nos indicadores de rentabilidad no están cerca a los que veíamos antes. En el caso de Colombia es igual, pero no al mismo ritmo, si bien hay indicadores de rentabilidad creciendo, es un tema delicado, y este crecimiento es apalancado sobre todo por Cartagena”, dijo.

Además agregó que mantener el personal en las empresas se ha convertido todo un reto, pues como se sabe, con la llegada de la pandemia, los colaboradores de las empresas hoteleras se trasladaron a otras industrias, y ahora, que se requiere el personal, tiene una alta rotación.

Por otro lado, la ocupación hotelera se ha mantenido de manera sostenida, lo cual mostraría la ‘resiliencia’ de esta industria.

“En 2023 vemos buenos niveles de ocupación, Centroamérica llegó al 60%, es decir, un 4% por encima de 2019, hay buenas cifras de recuperación, sin embargo, Suramérica tiene niveles un poco por debajo, lo que lo está arrastrando es Perú, como se sabe la situación política complicada hará que sea más lenta la recuperación y que alcances los niveles de prepandemia que otros países”, remarcó.

Sobre segmentos, indicó que el segmento vacacional ha sido el gran impulsador en la mayoría de los mercados y los destinos que más han crecido frente a prepandemia ya llevan una recuperación del 128 %.

“En el caso del sector MICE (negocios) le ha ido muy bien, esto ha apalancado la industria en los diversos países. Por días, los viernes, sábados y domingos se han recuperado frente prepandemia, pero los demás les falta. No obstante, en lugares como Cartagena, las cifras muestran crecimientos mayores, según nuestros datos la ciudad cerró con una ocupación mayor al 70 %, allí los días más fuertes son de miércoles a sábado, aquí también creció la tarifa y no hay descuentos, según nuestra información quienes buscan quedarse por grupos, solo se ofrece un descuento del 10 %”, dijo.

Por último, sobre nuevos hoteles habló que la mayoría serán en el Caribe, sobre todo en Puerto Rico y República Dominicana. En México de las 29.000 habitaciones que espera, 11.000 ya están en construcción.

PORTAFOLIO