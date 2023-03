Los avances del sector mineroenergético en políticas de género

El petróleo, la minería y el sector eléctrico siempre han sido asociados a trabajo y administración masculina, pero con los avances tecnológicos y las políticas de transición energética han surgido nuevos subsectores en los que han comenzado a tener cabida mujeres con amplios conocimientos técnicos.



En algunos de los principales gremios del sector hay liderazgo femenino en la cabeza de la organización y señalan que es necesario avanzar en varios factores como en la formación universitaria y técnica de mujeres pues en algunas carreras relacionadas con esas industrias extractivas o de generación eléctrica la presencia femenina no es abundante.



Adicionalmente, mencionan que dentro de las empresas dedicadas a las nuevas formas de generación de energía, los nuevos desarrollos como el hidrógeno y las empresas tradicionales se está avanzando en un fortalecimiento de las políticas de género.

Mónica Gasca Rojas, Directora de H2 Colombia

Considera que dirigir un gremio es un trabajo muy retador en el sentido que representar a diferentes empresas que tienen diferentes prioridades puede llegar a ser difícil.



“Sin embargo, en Hidrógeno Colombia somos 36 empresas que estamos creando un nuevo sector y todas las empresas tienen el mismo objetivo, consolidar el ecosistema del hidrógeno y sus derivados en Colombia”, dice.



Enfatiza en que se están enfocando en materializar los proyectos, la infraestructura y regulación necesaria y la demanda que se requiere.



La dirigente dice que el reto es llevar el conocimiento de las empresas a recomendaciones que guíen y aporten al desarrollo regulatorio del nuevo mercado y remata que siendo un gremio nuevo, “hemos tenido una buena acogida con entidades de gobierno y otras privadas”.



Mónica Gasca Rojas, Directora de H2 Colombia. Archivo particular

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen

Dice que estar en Acolgen es una experiencia gratificante, “enriquecedor trabajar con equipos interdisciplinarios, personas íntegras, capaces de aceptar que nuestro sector cambia cada vez más rápido y que hemos aprendido, en conjunto, a adaptarnos al cambio”.



Recuerda que el gremio hace parte de un sector que está en la agenda mundial de la lucha contra el cambio climático y que es pilar fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Afirma que es fundamental trabajar en la generación de consciencia acerca de la igualdad de oportunidades para romper con los estereotipos previamente adquiridos en la sociedad y para el cierre de brechas.



Recuerda que dentro del sector minero energético, el subsector eléctrico tiene la mayor participación femenina en el empleo total de las empresas, con un promedio de 33,2%.

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen. Archivo particular

Luz Stella Murgas Maya, Presidenta de Naturgas

Para la presidenta del gremio del gas natural, la equidad de género debe ser un compromiso de todos, y afirma que desde Naturgas promueven en su día a día acciones que permitan reconocer la importancia del rol de la mujer en la sociedad y en especial en la industria del gas natural.



“Por ejemplo, acciones como: políticas de equidad de género y diversidad, licencia de maternidad y paternidad extendida, paridad de género en procesos de selección y reconocimiento público de los logros de las colaboradoras, hacen la diferencia en este proceso”, dice.



Asegura que varias empresas afiliadas han sido certificadas con el sello equipares categoría plata y oro, por sus planes y políticas de equidad de género y diversidad y que aunque faltan muchas cosas, construimos un camino que seguimos con determinación para lograr una verdadera equidad de género.



Luz Stella Murgas Maya, Presidenta de Naturgas. Archivo particular

Sandra Stella Fonseca, Directora Asoenergía

La dirigente gremial estima que en la asociación ha tenido la oportunidad de desarrollar y aplicar las experiencias de la vida profesional, “para aportar a objetivos como la demanda, los usuarios, la parte del sector energético que es poco escuchada. Por esto, el mayor retos es hacer oír la voz de quienes realmente generamos los ingresos para sostener la oferta de energéticos, y que se incluya en los análisis, el impacto para la demanda, en cualquier política, regulación, plan de expansión, esquema de control, o innovación”.



Asegura que, aunque en Colombia aún hay muchas brechas de género a nivel profesional, en el sector energético la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo empresarial, institucional y directivo, ha estado siempre presente y destaca que existen varias mujeres lideres en el sector.

Alexandra Hernández, Directora SER Colombia

Dice que el sector de las energías renovables es una industria naciente en Colombia y por esto, el reto es empezar fuertes, “para mostrarle al país que somos polo de desarrollo para las regiones y para las comunidades vecinas, que vamos a llevar progreso y ser parte integral de los lugares donde desarrollaremos los proyectos”.



Indica que, las brechas de género existen porque son intrínsecas a la sociedad, y en el sector las vemos en la paridad de los equipos de trabajo, por estigmas sobre los roles que deben o no desarrollar las mujeres.



Asegura que el sector de las energías renovables es nuevo y dinámico y esto hace que cerrar brechas sea ligeramente más sencillo que en otros sectores. Sin embargo, “estas brechas no podrán ser cerradas si no incentivamos a más mujeres jóvenes a estudiar carreras afines a las ciencias y la ingeniería”, dice.



Alexandra Hernández, Directora SER Colombia Archivo particular

