‘Seguir creciendo en móviles nos ha dado impulso’

Según Counterpoint, Xiaomi registró un aumento anual del 203% en los envíos de smartphones, el más rápido entre todas las principales marcas de teléfonos inteligentes en América Latina durante el primer trimestre de 2020.



La empresa china continua por la senda de crecimiento y su buen momento no se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con Gartner, en el primer trimestre de este año, Xiaomi logró un incremento del 1,4% en sus ventas globales de teléfonos inteligentes, posicionándose como la única compañía con crecimiento a pesar de la coyuntura.



El Market Monitor América Latina, estableció que el mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes experimentó una disminución del 20,8% anual y del 30,1% desde el cuarto trimestre de 2019 en términos de envíos.



“A pesar de que toda la industria está siendo afectada por diferentes circunstancias en la región, nosotros hemos tenido muy buenas cifras en el país estamos con una buena cuota del mercado de teléfonos del 16% en la tercera posición, lo que demuestra que la marca está siendo relevante en los usuarios finales”,explicó Gonzalo Hurtado, gerente comercial de Xiaomi Colombia.



Según Hurtado, el repunte está a la vuelta de la esquina pues por ejemplo en México, la compañía logró ganar una cuota del mercado del 8%, registrando un crecimiento anual del 71% durante este primer trimestre, de acuerdo con el informe de Canalys.



“Nosotros tenemos una muy buena comunicación con nuestros usuarios para conocer a ciencia cierta que productos se esperan o se requieren y como los podemos desarrollar, así tenemos la oportunidad de entrar a sus hogares”, apuntó.



El portafolio de la marca no está solo en los smartphones, también tienen bandas werables, patinetas eléctricas, robots aspiradora y routers de wifi.



“Nuestra omnicanalidad nos permite ofrecer los productos no solo en nuestras 6 tiendas oficiales en Bogotá, Medellín y Barranquilla, sino que con almacenes de cadena y con operadores podemos ir complementando la cobertura en el país, el seguir creciendo en móviles nos ha dado impulso y con la pandemia nos hemos fortalecido mucho en las ventas en línea”, agregó.



El comercio electrónico, le ha dado a la marca asiática un mayor depliegue dada la circunstancia y también el lanzamiento de nuevos teléfonos como el Xiaomi note 9.



“Este acontecimiento nos ha permitido estar al lado de los usuarios, desde el primer momento hemos tenido una comunicación directa, lo que nos da retroalimentación directa y más en estos tiempos de pandemia, vemos que por estos días están utilizando más las cajas de conexiones para los televisores y eso ha impulsado la venta de estos equipos, también las bandas y werables que permiten hacer una medición completa y siguen estando en el gusto”, indicó el directivo.



Sobre estos gustos y preferencias que tienen los usuarios de la marca está sin dudarlo el precio pero también otros factores.



“Al elegirnos en productos de movilidad y de dispositivos de tecnología, las personas se dan cuenta que no hay un ahorro en la calidad, el precio es muy bueno, lo hacemos competitivo para que las personas puedan completar sus ecosistemas y se decidan por nosotros en la compra con un buen respaldo posventa”, puntualizó.