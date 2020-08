‘Seguiremos ayudando en la reactivación y la recuperación del empleo’

Efraín Forero Fonseca es bogotano, amante de los caballos y del campo, se graduó en la Universidad Javeriana como ingeniero Industrial, pasando posteriormente a realizar una especialización en la misma carrera en la Universidad de Michigan y otra en Banca en la Universidad de los Andes. Ha realizado su carrera profesional en el Grupo Bolívar, trabajando en varias compañías, hasta 1990 cuando fue nombrado presidente del banco.



(Bancos del país lanzan planes de alivio para sus clientes).

¿Cómo ha sido el trabajo del banco durante la pandemia?



Es la crisis más fuerte que hemos tenido que afrontar. Es un momento de gran incertidumbre y como también en las crisis, hay campos y oportunidades. Por ejemplo para que a nivel global uno pueda reflexionar para ser mejor. Tenemos unas brechas profundas en cosas como cobertura de salud y empleo, una informalidad muy alta y desafíos enormes, pero todos vamos a aprender y vamos a ser mejores.



(Davivienda anuncia facilidades para el pago de créditos).



Somos 18.000 empleados en cinco países. Más del 60% está haciendo teletrabajo. Hemos cambiado modelos de trabajo y avanzamos bien. Cuando miremos cómo vamos a retornar a las oficinas, algunos podrán seguir en la casa. Desde el primer momento nos preparamos y los que tenían que estar en operación crítica como call centers o personal operativo lo han hecho con todas las medidas de bioseguridad. Las oficinas están trabajando al 100% y fueron rediseñadas para proteger a los funcionarios y clientes. Ese proceso ha venido matizado por la transaccionalidad. Avanzamos hacia nuevas transacciones totalmente virtuales y una reducción importante del efectivo; vamos a seguir progresando en eso y viendo esa transformación. Ayudamos a emprender la reactivación de los negocios y recuperación de empleos. En lo personal esta pandemia nos muestra qué tan pequeño es uno y nos invita a ver con humildad las cosas; que uno tiene los beneficios de estar con la familia y el trabajo a la vez. Esto me deja ver cómo puedo ser más útil para la familia y la comunidad trabajando. Y ver a una empresa comprometida socialmente, con excelentes equipos de trabajo y no solo pendiente de las utilidades.



¿Qué bueno puede traer esta crisis?



La innovación con nuevas empresas, nuevos estilos que pueden darle bienestar a la población. Cosas que se quedarán como la virtualidad, atender mejor a la gente en materia de salud, mejoras en temas de seguridad por la virtualidad. En el 2021 esperamos una reactivación para cubrir las perdidas que todas las industrias tendremos. Creo que lo peor en materia económica ya pasó.



¿Qué más puede hacer el Banco de la República para impulsar la economía?



Ha estado acertado para generar liquidez y evitar una salida masiva de recursos. Ha bajado gradualmente la tasa de interés. Podría tomar medidas para proyectar elementos para que los bancos prestemos a más largo plazo.



¿Y con las nuevas prórrogas y alivios?



Hemos ofrecido esas opciones para que se ajusten a estas situaciones que tenemos con las diferentes líneas. Hemos hecho prorrogas a cerca de un millón de clientes, el 40% en consumo y vivienda. Lo hemos hecho en banca personal, vivienda y empresas. Empezaremos a trabajar con los clientes para seguir ofreciendo soluciones para los siguientes meses. También hemos trabajado en forma activa en los créditos con las líneas del Fondo Nacional de Garantías (FBG) y las de redescuento con las otras entidades del Gobierno. Lo más importante que nos ha pasado es con Daviplata, con mas de 5 millones subsidios entregados a 2,2 millones de Familias en Acción y la devolución del IVA de manera digital. Ahora entregamos los subsidios solidarios, los de Jóvenes en Acción y los subsidios de varias ciudades. Entregamos el 65% por ciento de los subsidios del Gobierno a esos sectores.



Con esa plataforma al comienzo de la emergencia teníamos 6,3 millones de clientes y ahora hay 10 millones de clientes. De los nuevos, 1 millón son de inclusión social, que no tenían vínculo bancario. Daviplata ofrece beneficios completos. Es un banco nativo digital dentro del propio banco.



¿Los bancos se han vuelto duros para prestar?



Tenemos la obligación de hacer la evaluación para ver que las empresas y personas tengan la capacidad de pagar. Aun con el respaldo del FNG debemos hacer eso. Hemos llegado a empresas que no les podemos prestar por el tema de riesgo. Pero el Gobierno, entre otras formas con razón, ha limitado muchos de estos beneficios de estos créditos que se quieren dar a las empresas para generar empleo a aquellas compañías o profesionales independientes que están formalizados, que pagan sus seguridad social y cuando fuimos a hacer la tarea, muchas no cumplían con ese requisito y quedaron por fuera de esos beneficios de los créditos. En cuanto a alivios a todas las carteras se les ha ido aplicando de acuerdo con su nueva situación de ingresos. A los nuevos los debemos analizar por los ingresos tanto personas y empresas. Es cierto que todavía en el sistema no han podido ser atendidos todos, pero hemos hecho el esfuerzo.



¿La tasas de interés no bajan a la realidad de la crisis?



Las bajas de las tasas del Banco de la República se ha ido trasladando gradualmente, pero eso no quiere decir que se bajen inmediatamente. Eso es gradual. Nosotros hemos bajado tasas en varias líneas. También hemos ofrecido nuevos créditos a tasas competitivas que arrancan en 12%.



¿El FNG podría aumentar las garantías?



El gobierno puede entregar créditos con garantía parcial o subsidios, pero no un crédito que de la sensación que no se va a pagar. Eso sería equivocado. Ya se comenzaron a dar auxilios para mantener los empleos. Hacia adelante ese tipo de apoyo que el Estados le dará a empresas tendrán que estudiarse y conseguir los recursos internacionales para hacerlo.