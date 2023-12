Por qué el seguro de vida lidera lista de beneficios de las empresas en Colombia

Ahora que el equilibrio entre vida personal y desempeño laboral se han vuelto una consigna entre los colaboradores y las organizaciones, los beneficios para los empleados se vuelven una prioridad en las organizaciones porque de esa política puede depender la retención y la atracción del talento.



Según la firma AON, los beneficios para los empleados son una inversión, no un costo, y es uno de los pilares del éxito de una empresa a largo plazo. "El balance vida-trabajo es una ventaja competitiva que ha aumentado su relevancia en todas las industrias. Permite desarrollar planes de beneficios basados en necesidades y afinidades de los empleados, generando sentido de pertenencia y propósito", asegura.



Al respecto, la firma hizo el 14º Estudio de Beneficios realizado con la participación de 1.827 empresas y sus líderes de Recursos Humanos que respondieron un cuestionario online.



Según indica, los datos se obtuvieron en el período comprendido entre mayo y julio de 2023.



En el caso de Colombia, el estudio se realizó con 159 empresas. Evalúa los diferentes cambios del entorno actual en términos de: modalidades de trabajo, movilidad, bienestar, tiempo libre, plataformas tecnológicas, entre otros.



Sobre los beneficios que están más activos dentro de las empresas y que tienen mayor prevalencia se concluye que el 84,2% de las consultadas tienen activo el beneficio de seguro de vida para sus colaboradores y se constituye en el que está más presente en los programas de las empresas.



Luego están beneficios relacionados con el bienestar (71%), con la educación y el desarrollo (69,1%) y las bonificaciones (66%).



Contrasta este resultado con los que se registra en los países latinoamericanos estudiados por AON.



Según el estudio, los que predominan son Plan de salud (88,8%), Seguro de vida (86,5%), Alimentación (72%), Asistencia dental (70,2%) y Trabajo remoto y flexible (63,5%).



Futuro del trabajo

Los beneficios son abordados desde varias dimensiones en el estudio de AON y uno de ellos está relacionado con el futuro del trabajo, el cual tiene está directamente relacionado con dos variables que han tomado fuerza tras la pandemia: el trabajo remoto de y los beneficios flexibles.



Para la firma especializada, las tendencias del trabajo flexible permiten promover ambientes inclusivos a las necesidades de los empleados de acuerdo con su estilo de vida.



Adicionalmente, facilita que los empleados elijan sus beneficios basados en sus necesidades y potencializa la Propuesta de Valor del Empleado (PVE) orientada a ofrecer una marca empleadora que inspire el sentido de pertenencia y compromiso por parte del talento humano.



El trabajo remoto y flexible en Latinoamérica tiene una prevalencia general del 63,5% entre las empresas.



De ellas, el 67,8% ofrecen el modelo híbrido en los que definen el número de días de trabajo en la oficina. Mientras que 15,4% permiten a sus empleados elegir los días que asisten.



Únicamente, el 4% de las empresas encuestadas ofrecen modelos de trabajo 100% remoto y 100% presencial.



Las empresas latinoamericanas que contratan talento mayormente remoto con algunos días en el mes definidos para sesiones de brainstorming y/o reuniones de equipo representa el 2,5%; el empleado que puede elegir su modelo de trabajo por completo llega al 2,3%; mientras que la semana de 4 días ya existe en la región, pero solo para 0,2% de empresas.



El trabajo remoto y flexible en Colombia tiene una prevalencia general del 66%. De ellas, el 67% ofrecen el modelo híbrido en los que definen el número de días de trabajo en la oficina elegido por la organización.



Mientras tanto, 19,1% de las empresas encuestadas en el país permiten a sus empleados elegir los días que asisten.



Únicamente, el 1% de las empresas encuestadas ofrecen modelos de trabajo 100% remoto.



Con un 30,1% de prevalencia, las empresas colombianas ofrecen horarios flexibles para que sus empleados puedan equilibrar el balance vida-trabajo y un 23% de las organizaciones permiten trabajar de forma remota en la ubicación elegida por el empleado.



Además, con un 30,7% de frecuencia, las empresas en América Latina ofrecen horarios flexibles para que sus empleadores puedan balancear vida personal y trabajo.



Igualmente, en la región un 27,2% de las organizaciones permiten trabajar de forma remota/híbrida desde la ubicación elegida por el empleado, el 19,8% otorga libertad al empleado para organizar su agenda de trabajo.



Otro 8,1% opta por un modelo de gestión por resultados y no por horarios; el 7,3% se enfoca a una jornada de trabajo reducida; mientras que el trabajo asincrónico (personas que trabajan en su propio horario, no necesariamente las mismas horas que otros colegas) llega a 3,2%.



En Colombia, el 38,8% de las empresas no otorgan un trabajo 100% remoto. Adicionalmente, el 37,6% de las empresas en el país cuentan con entre el 1-19% de los empleados trabajando de forma remota.



Paralelamente, el 22,7% de las empresas colombianas informan que entre el 20-39% de sus empleados cuentan con modalidad 100% híbrida.



Además, el 22,3% de ellas informan que el 1-19% de sus empleados trabajan de forma 100% presencial.

Trabajar desde otros países

El 14.5% de las empresas encuestadas en la región autorizan a sus colaboradores a trabajar desde el exterior. De este total, 42.9% se fijan específicos adicionales para que el empleado pueda aplicar a ofertas laborales en otros países.



En Colombia, 38.1% de las empresas no permiten trabajar en otra ubicación geográfica, diferente a la que se encuentra contratado, el 29.9% lo permite en cualquier parte del país y el 18.5% permite tanto dentro como fuera del país.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio