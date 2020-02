Seguros en las pymes, una protección muy necesaria

Archivo particular

Archivo particular

El emprendimiento en Colombia va en aumento. Según datos de Confecámaras -entidad que apoya la competitividad a través del fortalecimiento de las Cámaras de Comercio del país- existen más de 1,5 millones de pymes que, sin duda, impulsan la economía y el comercio.



(Lea: Los mitos y verdades sobre la industria de los seguros)



Sin embargo, los establecimientos están cada vez más propensos a sufrir riesgos de pérdidas que van más allá del patrimonio.



(Lea: Seguros imprescindibles para tener un año tranquilo)

Es por esto que, aunque la ley colombiana no exija a las pymes adquirir seguros, sí es importante considerarlo como una prioridad, pues “están expuestas a eventos como incendios, robos o terremotos, donde se vería afectado su patrimonio. Además, posibles demandas por daños a terceros”, afirma Manuel Jiménez, director Técnico Generales de HDI Seguros.



(Lea: ¿De qué depende el valor de un seguro educativo?

)



Existen dos tipos de riesgos, uno cuantificado y otro no cuantificado. El primero corresponde a aquello en lo que el propietario es consciente del valor que representan sus bienes. El segundo se relaciona con el daño que desde la pyme se puede causar a terceros y este es mucho más grave.



En otras palabras, de acuerdo con el experto de HDI Seguros, “si hay un daño a terceros en mi establecimiento, los afectados pueden entrar a demandar a la pyme y el costo resulta ser mayor dependiendo de la situación”.



A pesar de esto, los colombianos aún no lo consideran como una inversión para la protección de su establecimiento. Los empresarios pymes se limitan a cubrir otros aspectos de su empresa e ignoran el papel que juegan los seguros dentro de su política organizacional.



Esta situación se puede presentar, tal vez, a los múltiples obstáculos que han puestos diversas entidades en los procesos para adquirir los productos, donde el tiempo de solución a peticiones puedes tardar incluso más de 15 días. Ante esto, HDI asegura que ha lanzado servicios más sencillos y de mejor entendimiento, enfocados a diferentes nichos de pyme.



El avance de este modelo se evidencia en la atención de reclamos, “el 90% de los siniestros se contestan dentro de los primeros cinco días hábiles, esto es, informando la decisión de pago del siniestro o solicitando información adicional para la definición de este”, apunta el directivo.



“Lo anterior se explica por la implementación de OneClaim, un nuevo sistema que permite ser ágiles en el proceso de radicación, administración, y respuesta de los siniestros; y que venimos desarrollando un modelo de asignación y manejo de siniestros basado en la severidad de estos, además de algunas otras variables”, dijo Jiménez.



MODELO DE MÓDULOS



Básico: Está principalmente dirigido a los daños del negocio que cubre incendios, explosión, terremotos, eventos de la naturaleza



Segundo módulo: Cubre la sustracción, es decir, los robos que tengan lugar en el establecimiento.



Tercer módulo: Este tiene que ver con lo relacionado con la infidelidad de los empleados.



Cuarto módulo: Este va un poco más allá y está enfocado a la responsabilidad civil, la cual cubre los daños a terceros.



Quinto módulo: Su objetivo es ofrecer cubrimiento en el transporte de valores

para evitar robos.