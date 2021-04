Sempli, la ‘fintech’ de crédito digital, le apuesta a las tarjetas

Esteban Velasco es el CEO y cofundador de Sempli, fintech colombiana de crédito digital para micro y pequeña empresa, con presencia en el mercado desde 2017. Ha otorgado préstamos por más de $150.000 millones y asegurado US$30 millones en rondas con inversionistas y aliados de deuda.



(Lea: Primera foto a ‘fintech’: $1,9 billones reportados en ventas)

¿Por qué si el Banco de la República bajó siete veces la tasa de interés, las de los créditos siguen sin muchos cambios?



Cabe decir que esto realmente ha tenido un impacto en la industria financiera, y por ende consecuentemente las tasas activas de colocación de las entidades de crédito han venido disminuyendo en las mismas proporciones. En la medida en que bajen los costos de fondeo también lo hacen las tasas de colocación.



¿Cómo ha sido el proceso de consecución de recursos para prestar?



Al comienzo de la pandemia fue complejo, pero muy rápidamente nos hemos fondeado con recursos de nuestros accionistas, proveedores de deuda internacional, fondos europeos y de Bancóldex, a través de las líneas para apoyar a los empresarios.



¿Qué les hace falta a las fintech para poder captar y volverse bancos?



En el proceso de captación de recursos hay que contar con una licencia de compañía de financiamiento o entidad bancaria. Este es el que seguramente alguna de las fintech haremos, pero toma años, puesto que requiere construir una base de clientes robusta y un posicionamiento de marca.



Sempli ha decidido ser la opción de Challenger bank más relevante para el segmento de micro y pequeña empresa en Colombia. En el mediano plazo eventualmente estaremos explorando obtener una licencia para desarrollar productos de captación; pero por ahora no estamos en ese plan.



¿Cómo se ha comportado la cartera de créditos en la pandemia?



En los diferentes segmentos la cartera de micro y pequeña empresa es la más impactada. Antes de la pandemia los niveles de cartera vencida en el sistema estaban entre el 9% y 10%, y luego estimamos que haya un aumento entre 40% y 60%.

Nosotros hemos estado abajo de estos indicadores, mientras que antes de la crisis Sempli mantenía un indicador de cartera vencida inferior al 5%.



Por la crisis se liquidaron miles de mipymes. ¿Cómo se han visto afectados?



Las micro y pequeñas empresas son el mejor termómetro que tiene nuestra economía para ver su comportamiento, y desde este punto de vista los indicadores de cartera vencida y castigos responden efectivamente a esos niveles de afectación. A Sempli lo ha afectado por debajo de la industria, nosotros afortunadamente tenemos un buen perfil de cliente precisamente por las metodologías de score crediticio que llevamos, así que estas mismas nos han permitido históricamente tomar decisiones de riesgo más acertadas que lo que normalmente hace la industria tradicional.



Nuestra afectación es menor al sector.



¿Cuánto crédito han desembolsado?



En estos cuatro años hemos desembolsado cerca de $150.000 millones en cientos de empresas colombianas.



¿Cuáles son los rangos de tasas a las que prestan?



Es complejo responder porque cada una de las empresas tiene un nivel de riesgo asociado a su sector, por ejemplo, el volumen, el tamaño de la empresa y otros factores de riesgo, incluso más cualitativos. Pero para nosotros las tasas empiezan en el 1,15% mensual, que son muy competitivas.



¿Qué productos nuevos tienen?



Adicional a nuestro producto de crédito, tenemos otros dos, uno ya en marca, y otro que saldrá en las próximas semanas. El primero es el plan de seguros, con el que junto al respaldo de Sura ofrecemos protección para las micro y pequeñas empresas; es así como el empresario cubrirá las posibles contingencias que tenga su negocio alrededor de temas de responsabilidad civil, daños, inundaciones, protección de datos o de activos por hurtos, etc.



El que está pronto a salir es un producto demandado por nuestra base de clientes y el contexto empresarial colombiano: una tarjeta de crédito exclusivamente para este segmento y para los profesionales independientes y autónomos. Esta es dual (digital y física), no tiene costo, y tiene unas características especiales de seguridad y de uso que nos permite ser la primera fintech en Suramérica en hacer una emisión directa por parte de una franquicia, que en este caso es Visa.



¿Qué planes tienen para el futuro?



Tenemos un road map de desarrollo de nuevos productos, así como nuevos esquemas de financiación, otros fondos de inversión y nuevas estructuras de fondeo que nos permitan crecer en el mismo segmento y seguir generando bienestar financieros para las pequeñas empresas. Sabemos que eso demandará desarrollo de nuevos productos.