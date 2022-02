‘Separación de GSK con Consumer Healtcare será en junio’, dice gerente

GSK, cuyo nombre completo es GlaxoSmithKline plc, empresa británica que se dedica al sector farmacéutico y de salud, anunció que se separa de la unidad de Consumer Healtcare, para dar paso a la creación de una nueva empresa comercializadora que recibirá el nombre de Haleon. Esta empresa es conocida por la distribución de Dolex, Advil y Centrum.



(Lea: Plataforma Valienta va por la inclusión femenina).

En entrevista con Portafolio, Daniel Quirós, gerente general de GSK para Colombia, aclara los pormenores del proceso.



¿Por qué toman la decisión de separarse?



GSK esbozó el plan de separación en 2018, con la justificación estratégica de aprovechar el potencial de crecimiento del sector de Consumer Healthcare y desbloquear el valor inherente al negocio.



Así, la decisión de separar Haleon de GSK está alineada con una serie de exitosas inversiones y cambios estratégicos del negocio, como las compras del portafolio de consumo de Pfizer y Novartis, las cuales reforzaron nuestro alcance geográfico y nuestra escala global.



¿Qué implicaciones tendrá en los productos comercializados?



Haleon mantendrá y potenciará el excepcional portafolio de marcas líderes en la categoría del cuidado de la salud que ha posicionado GSK en el mercado colombiano. De este modo, marcas como Sensodyne, Voltaren, Dolex, Advil, Centrum, ChapStick, entre otras harán parte del portafolio de la nueva compañía; las cuales cuentan con la confianza de profesionales de la salud, clientes y personas de todo el mundo.



¿Qué viene de nuevo con Haleon?



En Haleon estamos creando una empresa totalmente nueva, eso nos brinda la oportunidad de definir lo que representa, su misión, visión, valores, y la marca en sí. Mejorar la salud del día a día con humanidad es la fuerza que nos impulsa.



¿La creación de esta unidad cuándo iniciará operaciones?



La separación definitiva está programada para mediados del año 2022, se espera que a partir de este momento Haleon inicie operaciones independientes en Colombia. Mientras se lleva a cabo todo el trabajo de preparación para la separación, nos mantenemos plenamente centrados en las necesidades de nuestros clientes, socios y consumidores.



(Además: ‘Hoteles Estelar espera ocupación de 58% en 2022’, dice su presidente).

Daniel Quirós Cortesía

¿Cuál sería el impacto en empleo por Haleon en Colombia? ¿Habrá vacantes?



En este momento, seguimos siendo una sola empresa y no hay cambios inmediatos en las operaciones comerciales, la planeación o la forma de trabajar. Seguiremos centrados en el cumplimiento de nuestros planes de negocio y los compromisos con todos nuestros stakeholders, socios y consumidores.



No obstante, a mediados de 2022, la salida a bolsa de Haleon permitirá a la compañía centrarse en el cuidado de la salud, sirviendo a consumidores en 100 mercados y empleando a 23.000 personas en todo el mundo.



¿Qué productos comercializarán?



Todos nuestros productos actuales se mantendrán en el portafolio de Haleon, así, los consumidores y nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de que seguirán contando con los mejores aliados de su cuidado diario.



En Colombia particularmente se destacan marcas como Advil, Dolex, Centrum, Today, ChapStick, Voltaren, Emulsión de Scott, entre otras.



(Siga leyendo: Creación de empresas todavía no llega a los niveles del 2019).



¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento en el país para este año?



Colombia representa para GSK Consumer Healthcare un país en crecimiento y con alto potencial hacia el futuro, constituyendo un mercado con un potencial de 49 millones de consumidores. Con esto en mente, queremos mantener un crecimiento sostenible en el país.



Hasta el momento de la separación, seguimos siendo una sola empresa y no hay cambios inmediatos en nuestra empresa.



Haleon servirá a consumidores en 100 mercados y empleando a 23.000 personas en el mundo

COMPARTIR EN TWITTER

¿Por qué el nombre Haleon?



El nombre está inspirado en la fusión de la palabra ‘Hale’, un antiguo término inglés que significa “en buen estado de salud”, y la palabra ‘Leon’, asociada a “fuerza”.



Durante nuestra investigación, los consumidores y el público del sector salud asociaron el nuevo nombre con la vitalidad, la ciencia y el optimismo, atributos que consideramos fundamentales para la empresa



¿Qué alianzas tendrá esta compañía en el área de la salud?



Haleon mantendrá y potenciará el relacionamiento con audiencias prioritarias para el sector tal como lo ha venido haciendo GSK Consumer Healthcare. Estos acercamientos y esfuerzos conjuntos permitirán ofrecer a los colombianos una mejor salud cotidiana con humanidad.

JULIANA PEÑA