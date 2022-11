Sesderma va tras un ‘Hub’ en Panamá y clínica en Dubai

De la mano del dermatólogo colombiano Gabriel Serrano, el Grupo Sesderma que nació en Valencia, España, en 1989, se proponen ampliar sus negocios a nivel internacional, por lo que alista un centro de operaciones de Panamá y la apertura de una clínica en Dubai.

Pionero en el desarrollo de la nanotecnología, el grupo cuenta con las divisiones Sesderma y Mediderma, que fabrica y distribuye productos y tratamientos de uso médico-estético.



Cuenta con 23 filiales y tiene presencia en más de 80 países, gracias a los diferentes distribuidores y cadenas con las que trabaja. De hecho, las ventas internacionales suponen ya un 80 % de la facturación de la compañía.



“A cierre de agosto superamos los 60 millones de Euros de facturación con un crecimiento de dos dígitos respecto al anterior ejercicio. Actualmente más del 80% de la facturación del grupo se realiza fuera de España”, explica Gabriel Serrano.



Agrega que la meta de la compañía al cierre de este año es superar los 110 millones de euros, manteniendo sus altos niveles de rentabilidad que suponen un Ebitda por encima del 20% de las ventas.



Según el empresario, la filial de Colombia está entre las primeras de la operación internacional y el equipo colombiano es un ejemplo para todo el grupo, ya que facturó el año pasado más de 10 millones de euros y este año espera superar esta cifra con creces.

El crecimiento en otros mercados es el foco de atención de Sesderma. En ese objetivo está el establecimiento de un centro de operaciones en Panamá con el objetivo de impulsar la presencia de la firma en América del Sur, Norteamérica y Caribe.



“De esta manera, podremos adoptar un nuevo enclave estratégico para potenciar nuestros productos de dermatología y dermoestética en los países de esta extensa área geográfica”, dice Serrano.



Para el empresario, la instalación de este ‘hub’ está en su última fase directamente supervisado por un equipo de diez personas de los laboratorios, formado por profesionales de los departamentos médico, logístico, comercial y de desarrollo de negocios.



El trabajo consiste en buscar sinergias y abrir nuevas vías para la distribución de los productos en los países de la región.

Como otro avance del proceso de expansión del Grupo Sesderma, anuncia la inauguración de una clínica y tienda Sesderma en uno de los centros comerciales más prestigiosos de Dubai.



“Este salto tiene un significado extraordinario, pues supone acelerar el proceso de internacionalización de la empresa en nuevos mercados”, comenta, al tiempo que agrega que “mi sueño es que los productos Sesderma y Mediderma sean accesibles para todo el mundo. De ahí, que estemos trabajando en la apertura de nuevas filiales en Oriente Medio y el norte de África, además de otras en Europa”, revela Gabriel Serrano.



No descarta que en los próximos años valore la opción de producir en Colombia ya que, según afirma, cada vez las ventas son mayores en este mercado.



“No obstante, en nuestra nueva planta de producción de Puzol, inaugurada hace 4 años, tenemos capacidad para abastecer toda la demanda global de la compañía. Más de 18.000 m2 y una inversión de 18 millones de euros, que nos han permitido unificar todas nuestras instalaciones y aumentar nuestra capacidad productiva exponencialmente en los últimos años”.



Sesderma dispone de alrededor de 600 referencias y Mediderma de alrededor de 300 referencias.



A su juicio, una de las particularidades de su portafolio es el uso de nanotecnología desde 2008, útil en la fabricación de los productos y tratamientos, tanto de Sesderma como Mediderma.



“La tecnología "nano" permite transportar ingredientes activos (vitamina C, ácido glicólico, retinol…) más allá de la piel, lo que garantiza que estos puedan alcanzar mayores niveles de penetración y eficacia, y se toleren mejor en todo tipo de pieles”, comenta.

