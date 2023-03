¿Cuánto? Salarios de meseros de wafflería erótica Severo Sinvergüenza

La popular waffleria Severo Sinvergüenza ha sido objetivo de múltiples cuestionamientos por parte de las autoridades de la ciudad de Cali y de varios otros ciudadanos, esto debido a su particular servicio al cliente y los productos gastronómicos que venden allí, los cuales son, por lo general, waffles en forma de penes y vaginas.



“Hay unos límites. El límite es el respeto. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. No es la Cali que queremos publicitar en el mundo”, dijo Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de la capital vallecaucana, poco antes de la inspección por parte de las autoridades caleñas al establecimiento.



(‘En este 2023 tenemos que operar con costos complejos’)



Este proceso que se le hizo al local, ubicado en el Parque del Perro, culminó con varios requerimientos para el local: la prohibición de ingreso a menores de edad, la polarización de los vidrios con tal de que el servicio prestado a los clientes no puedan ser vistas desde el exterior de la waffleria; y el comportamiento de sus empleados.



“Si no cumple la norma, será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, agregó Dranguet para los medios de la ciudad.



(Los retos para las empresas en 2023).

¿Cuánto gana un empleado de Severo Sinvergüenza?



Camila Aponte, social y vocera de la waffleria artesanal, calificó el actuar de los empleados como un “error humano”, citando al mesero que quedó registrado esparciendo crema de leche a una clienta en los pechos.



(Los precios absurdos que se pueden encontrar los viajeros en El Dorado).



“Él es una gran persona, un muy buen trabajador y una parte fundamental de nuestro equipo. Es un error que él y nosotros jamás vamos a volver a cometer”, explicó en declaraciones a ‘Caracol Radio’.



Según siguió contando, los aspirantes a trabajar allí tienen que pasar por un casting, mediante el cual se puede dar una idea de cómo podrían interactuar con los clientes. “A nadie se le obliga nada. Todas las clientes que llegan se van con la satisfacción de que pasó lo que ellas querían hasta cierto punto”.



(¿Burger King Colombia 'contrató' una IA para que le maneje sus redes?).



Frente a la pregunta de lo que gana un empleado de Severo Sinverguenza, la vocera de la waffleria dijo que “Ellos, entre el salario y todas sus propinas, pueden llegar a facturar más de 5 millones de pesos al mes”. También nego toda posibilidad de que el modelo de negocio se tratase de “prostitución masculina”.



“Es un show, pero no es uno sexual. Lo que se puede ver en redes sociales es muy diferente a lo que pasa dentro. Es un juego jocoso con el cual se busca sacarle una sonrisa a nuestros clientes. El resto de lo que sucede no va enfocado a ello”, finalizó.



PORTAFOLIO