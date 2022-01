‘Si no se revisan los TLC no habrá recuperación’

Aunque por años Jorge Enrique Robledo fue una de las caras más visibles del Polo Democrático, hoy se prepara para llegar a la Presidencia desde su partido Dignidad, dentro de la Coalición Centro Esperanza. El político y senador tiene como eje de sus propuestas al agro y la industria nacional, y de llegar a la Casa de Nariño revisaría las bases del modelo económico actual.

¿Cuál es la prioridad económica del país y en la que enfocaría su gobierno?

La prioridad económica es derrotar la corrupción. Las pérdidas por corrupción son descomunales, pero además yo estoy enfatizando en algo que se menciona poco: gran parte de lo que se roban los servidores públicos y sus compinches se utiliza para corromper el sistema electoral, seguir ganando las elecciones y poder gobernar mal. Se ha destruido la economía nacional, y ese es el principal problema económico, llevamos 30 años con un modelo que no funciona. Toda mi propuesta a la presidencia es hacer un gran acuerdo nacional que se componga de numerosos acuerdos parciales, en educación, salud, ambiente, impuestos, industria y agro.

¿Cómo ve el proceso de reactivación?

Hay una manipulación inmensa del Gobierno cuando exagera un simple rebote de la economía, los principales economistas de Colombia están protestando pues el presidente Duque presenta esto como si fuera una recuperación maravillosa y cualquiera sabe que después de una crisis tan grave como la de 2020 viene un rebote, pero si sacamos el promedio de los últimos dos años es absolutamente mediocre.

Además, hay cifras desastrosas, las tasas de desempleo e informalidad siguen siendo altísimas, y la mitad de los colombianos están aguantando hambre.

¿Cuál sería su estrategia para reducir el desempleo?

Si en algo es un fracaso la economía nacional es en que son muy escasas las fuentes de empleo y riqueza. Eso explica por qué tenemos un PIB por habitante en apenas US$1.500 y por qué teníamos antes de la pandemia a 12 millones de colombianos que querían trabajar y no podían, a 5 millones expulsados del país trabajando en el exterior porque no consiguen trabajo y a más de la mitad del país en la informalidad. Tenemos un problema con el modelo económico, hay que revisarlo para crear fuentes de empleo y riqueza.

¿Cómo se podría potenciar la productividad en el país entonces?

El agro y la industria son claves. El daño que se ha producido en la industria colombiana desde los 90, primero con la apertura y luego con los TLC, es mayor incluso que el que se ha dado contra el agro. Hay que actuar en los dos sectores, con medidas de relaciones internacionales y de costo país. Es evidente que si no se revisan los TLC no habrá como recuperar la economía, y no solo en aranceles a confecciones, hay que tomar otras medidas. Colombia no puede pretender competir con tasas de interés y de acceso al crédito tan grandes como las que tenemos, ahí también habría que proponer reformas.

Los TLC se pueden modificar por mutuo acuerdo de las partes o se pueden denunciar. Hubo quienes advertimos que esos tratados no eran convenientes para Colombia.

¿Cómo vamos a competir con EE. UU. si es un país con subsidios de US$50.000 millones al año en el agro y de US$86.000 millones en la industria? Hay un problema que si no se modifica no será sostenible, no podemos pedir que nuestros productores compitan con la economía global si lo único que les da el Gobierno son malos tratados.

¿Cuál sería su estrategia con el petróleo?

El peso excesivo del petróleo en la economía nacional muestra lo enfermo del sistema económico colombiano. Pero como esa importancia es tan grande, es un despropósito lo que está sugiriendo Gustavo Petro por ejemplo, es una posición irresponsable y populista. Destruir la economía petrolera le haría daño al país y aumentaría la pobreza y el desempleo. Es una economía que hay que atender con seriedad y rigor, haciendo esfuerzos por desarrollar al tiempo a la industria y el agro y así depender menos del petróleo haciendo las cosas bien hechas ambientalmente. Por ejemplo, no debería haber fracking en Colombia.

¿Cómo ve otra reforma tributaria?



Hay muchos datos que dicen que Colombia tiene problemas tributarios graves. Mi propuesta tiene que ver con dos cosas, una fuerte política anticorrupción tributaria, y al mismo tiempo, nombrar una comisión de altísimo nivel para que nos diga cuánto paga cada sector en impuestos, y hacer un acuerdo nacional para que algunos impuestos suban y otros bajen. Creo que es más sano gravar los dividendos, gravar las ganancias de los propietarios más que a las empresas mismas, eso estimula mejor a la economía.

Tenemos que sentarnos a mirar tributos que no desestimulen a la actividad económica, ni nos dejen sin compradores. En mi gobierno no se aumentarán los impuestos indirectos, porque cuando a la gente le sacan muchos impuestos del bolsillo menos tienen con qué comer. ¿Cómo ve la inflación de 2021?Esta es una inflación importada, en parte por el valor económico. Es una inflación por alimentos que destruyó la falacia de que si traíamos la comida del extranjero la íbamos a traer más barata. Con toda la especulación global propiciada con el pretexto de los problemas de la pandemia nos están trasladando esa inflación vía alimentos. La inflación también es importada por la devaluación del dólar. No hay que perder de vista las causas de la inflación, es exógena de distintas maneras.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE