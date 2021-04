Superindustria y Comercio formuló pliego de cargos a Tuboleta

La Superintendencia de Industria y Comercio, inició investigación administrativa en contra de la sociedad Ticket Fast S.A.S., por presuntamente haber efectuado el cobro de boletería cuya compra no se concretó en su sistema, así como por generar duplicidad de cobros originados en compras motivadas por mensajes de rechazo enviados a los consumidores, e impedir el ingreso a consumidores a un evento cuya boletería fue adquirida en el establecimiento de comercio de la investigada.

De las denuncias interpuestas por los consumidores, la Superindustria también pudo establecer de manera preliminar que, al parecer, a través de la página web www.tuboleta.com no se informó a los consumidores en forma clara, oportuna, suficiente, comprensible, precisa e idónea el procedimiento para hacer efectivos los descuentos o promociones para determinados eventos, como habría sucedido con el evento “Disney On Ice” llevado a cabo en el año 2019, circunstancias que configuran una posible vulneración a las normas colombianas.



La SIC también recibió denuncias asociadas al servicio ‘Asegura Tu boleta’ ofrecido durante el proceso de compra de boletería de espectáculos públicos que se realiza a través de la página web www.tuboleta.com, pues al parecer, la casilla asociada a dicho servicio, que se encuentra preseleccionada por el sistema de la sociedad para su adquisición por parte de los consumidores, podría no ser fácilmente identificable y comprensible por estos, debido a que se trata de un servicio opcional e independiente de la venta de boletería.



LA entidad revisará la presunta omisión de Ticket Fast, respecto del deber de informar a la Superindustria la cancelación o modificación de eventos cuya boletería se comercializó a través de su página web.



Las eventuales infracciones ocurrieron durante el 2019 e inicios del 2020 en eventos como ‘Disney on Ice’, ‘The Illusionist’, ‘Viva la Salsa’, ‘André Rieu’, ‘Colombia es ópera’, ‘Norah Jones’, ‘Superconcierto del Carnaval de Barranquilla – Arco iris Tour de J Balvin’, la Superintendencia de Industria y Comercio revisará las actuaciones desplegadas por la sociedad investigada para establecer si cumplió o no con las obligaciones contenidas en el Estatuto del Consumidor y sus normas concordantes.



De confirmarse la vulneración de estas conductas por parte de Ticket Fast S.A.S., se podrán imponer multas hasta por 2.000 SMMLV.