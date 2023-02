‘Hay interés en generar salud más efectiva a los pacientes’

Cada vez el sector de la salud avanza en tecnología y estrategias para mejorar la vida de los pacientes, bien sea con equipos de imágenes diagnósticas, test u otras soluciones para el bienestar de los pacientes. Guilherme Marques, director general de Siemens Healthineers para Latinoamérica, en entrevista con Portafolio, explicó los planes que tiene la multinacional alemana en el mercado de Colombia.

¿Cuál fue el balance de 2022 de la compañía?

Fue un año muy bueno, lleno de excelentes resultados. Definimos claramente nuestra estrategia no solo a nivel global, sino regional. Somos una compañía de 125 años. Estamos en un momento en el que sabemos a dónde queremos llegar, cuál es el impacto, cuál es nuestro papel protagonista en el mercado de la salud. Colombia.

¿Cómo proyectan este 2023?

Va a ser un año muy movido, pero como latinos podemos decir que somos muy resilientes y creo que es algo que nos posiciona ante cualquier cosa que pase. Cuando hay un cambio siempre hay incertidumbre, pero tenemos la inteligencia emocional y estratégica para saber cómo actuar. Estamos bien apalancados con objetivos para avanzar bien sea en Latinoamérica o en Colombia.

¿Cómo se está comportando el mercado en Colombia?

Estamos saliendo de una pandemia en la que el mercado se comportó distinto. Cada mercado tiene y tuvo un tipo de impacto. Durante la pandemia trajimos test de covid para apoyar.

Colombia está muy bien organizado en todo lo que estamos haciendo, como la cultura que queremos en la compañía, que es inclusiva, en busca de la diversidad de género. En el país hay un aspecto genuino de la conexión humana.

De su portafolio, ¿qué es lo más fuerte en Colombia?

En el país la parte más fuerte son los equipos de imágenes diagnósticas, pasando también a la terapia avanzada que utiliza las informaciones digitales, para hacer las intervenciones, hasta entrar en la radioterapia. La otra parte tiene que ver con los test de laboratorio, sean de sangre, inmunidad u otros específicamente en el punto de cuidado del paciente.

¿Tienen centros de distribución en Latinoamérica?

En Brasil tenemos plantas donde hacemos equipos de imágenes, tenemos un centro de distribución en específico de la parte de laboratorio, donde recibimos los reactivos, los calibradores y lo despachamos para todo el país. Pero en los demás países importamos los equipos y los ponemos en el mercado.

¿Seguirán posicionándose en el país?

Tenemos claro el propósito de querer transformar la salud. Las estrategias en la parte interna tienen enfoque en el mercado, esto nos va a llevar a seguir creciendo a pesar de la tormenta que nos encontremos. En la línea ‘in vitro’, estamos potenciando la parte digital, desarrollamos algoritmos con los que a través de una tomografía de tórax, identificamos la severidad de los aspectos de covid.

Ese tipo de soluciones apalancadas en inteligencia artificial, tienen un impacto importante en dar información y ayudar a una decisión clínica.

¿Cómo se posiciona Colombia en la región?

Colombia está dentro de los principales mercados. Es uno de los países que más aporta, generando un gran impacto. En términos de educación médica está al frente de varios países de la región. Hay un interés en generar una salud más efectiva a los pacientes.

Hoy en Colombia se está hablando de la reforma a la salud, ¿hay riesgo?

Desde mi perspectiva la incertidumbre puede congelar a alguien o acelerar algo. Lo que siento en el mercado de salud efectivamente es que por más de que exista la reforma y que no haya un conocimiento de qué se va a tocar o qué se va a cambiar, hay mucho espacio. Varios actores están viendo esto como una oportunidad de posicionarse, de participar y actuar.

El sector no está congelado esperando qué va a pasar, sino que están tomando el liderazgo. Para mi es lo correcto, porque toca seguir.

¿Cómo van las inversiones?

Colombia es una gran referencia que tenemos en Latinoamérica. Vemos que es un país donde la aceptación de tecnologías más avanzadas, de los primeros en querer incorporar los beneficios de la tecnología. Eso hace que sigamos invirtiendo, porque hay necesidad y oportunidades.

¿Cuánto van a crecer?

Prevemos que sea más fuerte de lo que está creciendo el mercado. Los socios estratégicos que estamos buscando van por ese camino también.

Principales retos a los que se enfrenta el sector

De acuerdo con el director general de Siemens Healthineers para Latinoamérica, uno de los retos más grandes dentro del mercado es la fragmentación en la salud.

“Mientras no se encuentre una alineación, los que van a sufrir son las personas, los pacientes, sea por falta de opciones o por otras que no son efectivas o por no lograr tener una calidad de vida mínima”, dijo.

Así mismo, infirió en que dentro de los objetivos de la compañía se encuentra la contribución en esa alineación del sector, siendo protagonistas, especialmente, en la educación.

Además, se refirió a los impactos que tiene la tasa de cambio, pero aseguró que la empresa tiene diferentes estrategias para prepararse ante ese tipo de situaciones.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.