Siete de cada 10 empresarios están preocupados por su futuro

Siete de cada 10 empresarios están preocupados o muy preocupados por el impacto de la pandemia sobre el futuro económico de las empresas, y son muy pocos los que se sienten preparados para afrontar sus consecuencias económicas.



Así lo señalaron 61 empresarios de los sectores Servicios, Financiero, Industria y otros, que respondieron una encuesta online de FTI Consulting, con Presidentes y Directivos de Áreas Financieras en empresas en Colombia, entre el 13 y el 24 de abril de 2020.



Ocho de cada 10 empresas esperaba que este año fuera bueno o muy bueno, pero dada la crisis, la mayoría piensa que no se van a recuperar antes del próximo año, o incluso después. Esta percepción concuerda con la opinión de expertos internacionales en cuanto a la profundidad y duración de la crisis económica.



El principal impacto es la afectación a la demanda de sus productos o servicios, o directamente la afectación a la venta. En términos generales las empresas iniciaron la crisis con un nivel moderado de deuda financiera.



Para sortear esta situación esperan del Gobierno:



• Financiamiento a tasas favorables un 30%;

• Garantías para acceder a créditos un 26%.

• Y medidas laborales (suspender el pago de parafiscales 13%).

• Hay poco interés en la muestra por los subsidios del gobierno o protección a la industria nacional.



Seis de cada 10 empresarios no tenían un plan para un escenario como el actual; 2 de cada 10 simplemente se ha acogido a las medidas anunciadas por el Gobierno. La respuesta de los empresarios ha sido contingente y reactiva, lo cual puede deberse al carácter sistémico de la crisis.



La gran mayoría de empresas comenzó a implementar las medidas de forma más bien tardía, apenas en marzo cuándo comenzó la cuarentena, aunque un poco más de la mitad piensa que hasta ahora ha podido manejar la situación relativamente bien, y 4 de cada 10 reconocen que van a requerir apoyo, principalmente de consultores financieros y de comunicaciones.



Las empresas quieren proteger a sus empleados tanto como puedan, por lo que muchos están enviando a vacaciones a los que sea posible y no están haciendo nuevas contrataciones. Las renegociaciones con proveedores, y con el sector financiero, así como la búsqueda de liquidez adicional son medidas que se están tomando.



Sin embargo, si estas acciones no son suficientes, la nómina tendrá que ser ajustada y se buscará cómo mejorar el proceso de toma de decisiones. Poca concientización de la necesidad de innovar y comunicar.



Aunque la mayoría de los encuestados califica como positivo el manejo de la crisis, están bastante preocupados por su impacto económico, lo que sugiere que esta crisis puede ser más grande de lo que pueden manejar.



Evidentemente, la mayoría de las empresas reportan un efecto negativo de la pandemia, esencialmente por la afectación de la demanda, o de las ventas.



¿QUÉ HACER PARA MANEJAR LA CRISIS?



1. La mayoría de empresarios busca en primer lugar controlar la nómina y reducir las salidas de efectivo; si eso no funciona acudirán a fuentes adicionales de liquidez e incluso a reducir el tamaño del negocio.



2. Enviar a los colaboradores a vacaciones (o licencia), así como congelar la nómina; renegociar con proveedores y con el sector financiero; y solicitar nuevos créditos son las acciones más mencionadas.



3. Diseñar un plan de comunicaciones y relacionamiento con sus stakeholders es, individualmente, una de las acciones más tomadas. Es interesante ver la poca importancia dada a la innovación.



4. Quienes no habían aplicado medidas de liquidez o control de nómina, ahora lo hacen. Además consideran reducir el tamaño del negocio (que era la última acción prevista antes) y mejorar la toma de decisiones.



5. Definitivamente son muy pocos los empresarios que consideran la innovación como una forma de salir delante de esta crisis.



Las empresas señalan que necesitan del Gobierno condiciones de acceso al crédito y medidas laborales parafiscales, y hay poca solicitud de subsidios en la muestra.



A la pregunta de ¿Cómo mejorar el proceso de toma de decisiones para las empresas? Señalaron que los asesores externos están siendo considerados por casi la mitad de ellas.



Cuatro de cada 10 empresas podría requerir ayuda externa para manejar esta crisis, más en el área financiera (incluyendo reestructuración), aunque también en comunicaciones estratégicas.



En opinión de FTI Consulting “Pese a que la crisis tomó por sorpresa a una gran parte de los empresarios, las acciones tomadas por ellos en el manejo de la liquidez son adecuadas. Sin embargo, preocupa que no haya conciencia en la necesidad de repensar el modelo de negocios sobre la innovación y tecnología. También llama la atención la menor importancia que se da al aspecto comunicacional, siendo uno de los temas que más recomendamos para salir avante de la crisis”.