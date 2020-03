Siguen los líos jurídicos entre empresarios por marca EPK

La marca de ropa infantil EPK y su operación en Colombia es el escenario de una disputa empresarial que lleva varios años, ahora se intensifica y no parece con solución a la vista.



Los protagonistas del conflicto son dos compañías. Por un lado, la firma Bridgewood Capital Inc. y por el otro está EPK Kids Smart, sociedad de la cual es representante legal el empresario colombiano Samuel Tcherassi.



La discusión gira en torno a la titularidad en el mercado nacional y a la forma cómo hoy maneja la operación de sus tiendas. Cada una de las compañías expresó a Portafolio sus posiciones y señalamientos.



El abogado Hernando Romero, apoderado de Bridgewood Capital Inc. indicó que es urgente que se deje de engañar al público porque los productos que se venden en Colombia no están ajustados a los lineamientos de la marca internacionalmente.



Romero afirmó que las prendas que la popular marca comercializa en todos los países se definen gracias a un proveedor especializado que está en China.



Según explicó, Bridgewood Capital Inc. es la sociedad titular de las marcas EPK en Colombia y 30 países más alrededor del mundo.



Actualmente, tienen siete países activos (sin incluir Colombia). De hecho, argumentó, que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció a la compañía como la única titular de la marca en Colombia.



Advirtió que en el 2006, Samuel Tcherassi y su esposa “constituyeron la sociedad Inversiones Plas S.A. (Ahora EPK Kids Smart), y a través de los establecimientos de comercio de la misma se empezaron a distribuir los productos EPK, por medio de un acuerdo verbal de franquicia con la compañía titular de la marca”.



Agrega, que hoy existen más de 60 tiendas EPK en 22 ciudades del país, en manos de EPK Kids Smart. Según Bridgewood, “en el 2017 se ‘congeló’ la relación comercial existente entre Bridgewood e Inversiones Plas y se tuvo pleno conocimiento de que Inversiones Plas estaba ingresando mercancía falsificada a Colombia no autorizada por Bridgewood Capital Inc., por lo que se procedió con la inscripción de las marcas EPK en el Directorio de Titulares de la Dian y fue el comienzo de un largo proceso judicial”.



Para el abogado Romero Bridgewood Capital Inc. no puede permitir, como cualquier otro titular de una marca, que EPK Kids Smart actúe como lo está haciendo hasta ahora.



SOCIEDADES EN CUESTIÓN



La controversia jurídica entre estas compañías surgió luego de que Bridgewood Capital Inc. le compró la marca a EPK Brands.



“En Colombia, EPK Brands hace una negociación con Inver Plas, hoy Smart Kids EPK, para el uso por franquicia de la marca y eso implica la compra de productos al proveedor, el pago de una comisión sobre la venta y el manejo de las mismas colecciones, como está plasmado en un contrato”. Cuando Bridgewood hace la compra procede a una cesión de pleno derecho y eso implica que el acuerdo se mantiene, dijo el experto.



Ante esto, su representada solicita en la Superindustria medidas cautelares inminentes para que se suspenda el uso de la marca. “Mi medida es expresa y el interés es que la autoridad le de la orden de retirar la marca”, dijo.



La otra, indicó, es que a partir de esas medidas cautelares, “estoy pidiendo a la Superintendencia, teniendo en cuenta sus funciones jurisdiccionales, la sanción y suspensión de las actuaciones arbitrarias que está tomando la firma de Tcherassi.



Agregó que están en marcha las acciones penales porque en otros procesos ha negado la existencia de un vínculo contractual.



“En el proceso judicial que inicia en Colombia en el año 2017 Tcherassi insiste en que él no es franquiciado de la marca EPK. Posteriormente, en el año 2018 cuando se activa el caso en Estados Unidos, Tcherassi presenta el contrato de franquicia con la empresa titular de la marca”, puntualiza Bridgewood.



RESPONDE LA CADENA EN COLOMBIA



Consultada por Portafolio, EPK Kids Smart rechaza las afirmaciones de Bridgewood y también hace señalamientos a la contraparte, desde su Departamento de Acciones Estratégicas.



En primer lugar dice que “Bridgewood ha venido perdiendo la marca gradualmente en el país. La SIC le ha cancelado registros marcarios en las clases 24, 18 y 35 de la clasificación de Niza. Así las cosas, no es el “único dueño de la marca EPK en Colombia” como pretende afirmarlo.



Añade que EPK Kids Smart “no ha hecho un uso indebido de la marca. Por eso la SIC no ha accedido a las medidas cautelares solicitadas por Bridgewood ya en dos ocasiones.



La SIC no ha encontrado probado (sic.) dicho uso indebido y, por eso, no le ha dado la razón a Bridgewood (así sucedió en 2017 y en 2019)”.



A juicio de la empresa, “el contrato con EPK Brand en 2003, perdió efecto porque la marca fue espuriamente transferida por Patrick Leret de una sociedad en la que solo tenía el 25% a otra (Bridgewood) en la que tiene un porcentaje sustancialmente mayor. Así se ganó deshonestamente una mayor participación en la marca, defraudando los derechos de sus socios (por ejemplo, de Marión Cisneros y Álvaro Roche Cisneros)”.



Señaló que por estos hechos, Leret enfrenta una demanda en Nueva York. “Lo más llamativo es que transfirió la marca a una sociedad controlada por él y por el precio de un dólar”.



Cuando se le preguntó cuál es hoy la relación con Bridgewood Capital Inc. indicó que cuando Bridgewood se adueñó de la marca gracias a las estratagemas de Leret, se le otorgó a EPK una licencia de uso de marca con dos características fundamentales: es una licencia ilimitada, esto es, EPK Kids Smart puede emplear la marca como a bien tenga; además, es una licencia sin restricción temporal. Esta licencia está consignada en una declaración extrajuicio del 15 de febrero de 2017 que, como podrá observarlo la opinión pública (se adjunta) no tiene restricción alguna frente a EPK.



La compañía agregó que actualmente, EPK Kids Smart hoy utiliza las marcas habida cuenta de la licencia y de la cancelación de los registros a nombre de Bridgewood.



LOS ÚLTIMOS HECHOS



- En el 2019 Bridgewood Capital Inc. hizo una solicitud de medidas cautelares y demandó a EPK Kids Smart por el delito de fraude marcario. Está pendiente la respuesta de las autoridades.



- El 25 de noviembre del 2019 el abogado Jaime Granados radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal a Inver- siones Plas (EPK Kids Smart), pero fue archivada.



- Solicitó desarchivar ese proceso y la Fiscalía acce- dió pero sin remitir los respectivos documentos a un nuevo fiscal.