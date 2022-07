‘Sin restricciones, volaremos a cuatro ciudades de Venezuela’: Wingo

La industria aerocomercial ha tomado con los brazos abiertos las ganas de las personas por retomar esos viajes pendientes. Las aerolíneas incluso ya preparan nuevos destinos, mayores frecuencias y hasta aumento de su capacidad.



En entrevista con Portafolio, Jorge Jiménez, director comercial y de planeación de Wingo, contó los detalles del plan de expansión de la aerolínea morada, destacando la llegada nuevamente a Venezuela, al tener la luz ver del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y no solamente a Caracas, sino a cuatro ciudades más del vecino país, despegando no solo desde la ciudad de Bogotá. Además relató los detalles de las nuevas rutas que empiezan a funcionar desde hoy en Medellín hacia el Caribe.



¿Cómo le ha ido a Wingo en este año con menos restricciones?



Estamos viendo en nuestra industria mercados reactivados en más del 100% en el doméstico y más de un 90% en el internacional, lo cual quiere decir, en términos reactivación que estamos casi igual que prepandemia.



En algunas rutas estamos incluso mejor, vemos mucha competencia y podemos ver que hay entre 120% y 130% de reactivación. Definitivamente, después de la pandemia las personas llegaron con muchas ganas de viajar.



¿Aumentaron su capacidad?



En pandemia le apostamos bastante al mercado internacional y hemos crecido en más de un 160% versus lo que teníamos en 2019.



Y ¿qué viene para este año, nuevos planes de expansión?



Tenemos una buena noticia y es el lanzamiento de dos rutas internacionales desde el aeropuerto José María Córdoba en Medellín, vamos a hacer el lanzamiento a dos rutas del Caribe.



Una es Medellín - La Habana, que por primera vez vamos a conectar estos puntos, ninguna aerolínea ha conectado antes a Medellín con La Habana, es un hito para la red y nuestra región, es un producto muy bien recibido. El segundo, es la ruta Medellín - Aruba, esta semana vamos a iniciar las ventas y vamos a tener nuestro vuelo inaugural para el 1 de octubre en ambas rutas.



¿Tendrán nuevos aviones?



Precisamente estas dos nuevas rutas son posibles gracias al nuevo avión que vamos a tener en la ciudad de Medellín en el mes de octubre, es el noveno avión en nuestra flota.

Con esto vemos una consolidación en el mercado internacional, actualmente estamos cubriendo cuatro rutas internacionales desde Medellín de manera directa, que son a Panamá, Cancún, Punta Cana y Santo Domingo. Estas dos se unen y nos aumenta casi en un 50%.



¿Qué otros planes llegan?



Nuestro plan de crecimiento no es solo en nuevas rutas sino en aumento de capacidad.

Desde Medellín vamos a adicionar nuevas frecuencias en el Medellín - Panamá, que pasará de tener siete frecuencias semanales a 10 frecuencias semanales y tenemos plan de lanzamiento de rutas en la reactivación de Venezuela.



¿Cómo será la llegada a Venezuela?



Estamos muy pendientes del levantamiento de las restricciones para vuelos a Venezuela por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), a penas se levanten las restricciones vamos a volar sin duda alguna a Venezuela.



Nosotros antes de la pandemia operábamos Bogotá - Caracas, nosotros éramos la única aerolínea nacional colombiana haciendo esa ruta, volábamos cuatro veces a la semana, esos planes los vamos a retomar e incluso estamos pensando dentro de nuestro plan de red, crear rutas hacia Venezuela desde otras ciudades de Colombia y también habrá en las próximas semanas sorpresas sobre el fortalecimiento de vuelos domésticos, eso es lo que se ve hacia final de año.



¿También planean llegar a otras ciudades que no sean Caracas?



No puedo adelantar cuáles, pero son cuatro las ciudades grandes en Venezuela que pueden tener un buen funcionamiento con el número de venezolanos que tenemos viviendo aquí, creemos que podemos tener una buena conectividad con incluso cuatro ciudades venezolanas, pero aún no puedo adelantar.



¿Cuál es la meta de movilización de pasajeros para este año?



Nuestra meta es culminar el año con 2,5 millones de personas transportadas, el año pasado hicimos cerca de 1,6 millones, así que esperamos crecer un millón de pasajeros.



La inflación ha tocado todos los sectores, ¿Cómo ha afectado los tiquetes en Wingo?



Estamos ante un fenómeno mundial, no solamente en solamente colombiano. Y no solo es esto, sino como industria nos estamos enfrentando a los precios más altos del combustible vistos en la historia, eso nos pone un reto con nuestro modelo de negocios de mantener los precios bajos y ser una compañía rentable.



Es una realidad que el precio de los combustibles impacta el precio de los tiquetes, y vamos a ver incrementos generales en la industria. Por eso como compañía de bajo costo nuestro compromiso es mantener un diferencial del 40% o 50% con respecto a otras aerolíneas.



¿Y el dólar?



Tenemos un dólar por encima de los $4.300 y para los consumidores colombianos sobre la red internacional, están viendo un incremento en sus tiquetes.



¿Esto ha afectado la demanda?



No, sin duda vemos una demanda solida, creciendo y con interés en todos los destinos incluso en estos días del crecimiento del dólar en nuestros destinos internacionales, esto no ha quitado las ganas de viajar.



¿Cómo ven el nacimiento de Abra?



Conocemos lo mismo que los demás, una vez estas aerolíneas aclaren, entenderemos el impacto para el mercado. Sin embargo, lo más importante es garantizar la sana competencia y siempre dar un buen producto a los viajeros.



PAULA GALEANO BALAGUERA